“Vass e Boc în fustă şi pe tocuri, Udrea e Băsescu în fustă”

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că Andreea Paul-Vass, consilierul primului-ministru, este “acest Boc în fustă şi pe tocuri”, în timp ce Elena Udrea, ministrul Turismului şi Dezvoltării Regionale, este “Băsescu în fustă”. El a făcut această afirmaţie în contextul în care s-a pronunţat în favoarea implementării unui management privat la companiile naţionale, el apreciind că PDL nu va face un astfel de lucru: “Nu am încredere că cei de la PDL sunt capabili să facă ceva cinstit. Eu am auzit-o pe doamna Vass când ne anunţa că se duce Corpul de Control al premierului la Sorin Blejnar. Nu vreţi să o întrebaţi dvs., că eu nu am ocazia, nu am relaţii atât de sus-puse, ce a constatat Corpul de Control al primului-ministru la Sorin Blejnar? Nu vreţi să o întrebaţi pe d-na Vass sau pe d-l Boc dacă ANI a fost seziată vizavi de ceea ce presa a prezentat ca un caz clar de evaziune fiscală şi de corupţie din partea celui care teoretic e şeful Fiscului şi ar trebui să combată evaziunea fiscal, el fiind primul evazionist dovedit? Eu cred că trebuie management privat şi cred că manţogii, videnii şi toţi ceilalţi trebuie să ajungă la închisoare pentru banii pe care i-au deturnat şi banii pe care i-au dat în campanie lui Băsescu care azi vine şi ne vorbeşte de companii, acelaşi Băsescu care folosea banii companiilor în campania electorală din 2009”.