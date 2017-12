Vast raid poliţienesc împotriva descărcărilor ilegale pe Internet

● 14 ţări vizate ● O vastă operaţiune poliţienească împotriva unei reţele de descărcări ilegale de filme s-a derulat marţi, în 14 ţări europene, la cererea justiţiei belgiene. Ţările vizate au fost Belgia, Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Croaţia, Elveţia, Austria, Cehia, Norvegia, Ungaria şi Suedia, a declarat Paul Pinter, ofiţer în unitatea delictelor nemateriale a poliţiei suedeze. Operaţiunea, declanşată după o anchetă de doi ani a poliţiei belgiene, viza o reţea cunoscută sub numele La Scene, specializată în descărcarea filmelor încă neînregistrate pe DVD, osatura reţelei fiind constituită din 48 de mari site-uri în toată Europa. Justiţia belgiană a refuzat să comenteze operaţiunea, rezultatele acesteia urmând să fie prezentate în zilele următoare de Parchetul din Bruxelles.

● O reţea bine structurată ● În Suedia, percheziţii au avut loc în şapte locuri, între care o sală a serverelor situată la periferia capitalei Stockholm, utilizată în partaj de site-urile The Pirate Bay şi Wikileaks, ultimul, specializat în publicarea documentelor confidenţiale. Operaţiunea suedeză, în cadrul căreia patru persoane au fost interogate, nu a avut nicio legătură cu Wikileaks, site aflat deja în centrul unei aprige controverse cu Pentagonul, peste Ocean. Potrivit anchetatorilor suedezi, reţeaua La Scene este bine structurată. În fruntea grupului infracţional se află mai mulţi lideri care concurează între ei pentru a obţine cele mai interesante materiale pentru a fi postate pe Internet. Fiecare lider dispune de o reţea proprie, unde se postează materialele şi de unde se fac descărcările ilegale. Persoana care postează un film pe Internet se numeşte distribuitor şi primeşte ca recompensă fie bani, fie puncte de credit, numite credz, pe o listă internă. Urmează baza de date a reţelei, reprezentată de site-urile de unde se fac descărcările, de cele mai multe ori sub acoperirea unor firme de IT. De altfel, partea suedeză a investigaţiei a avut în vedere aceste site-uri.