Vasul italian cu români la bord capturat în Somalia nu transporta deşeuri

Ministrul italian de externe Franco Frattini, citat de cotidianul online PrimaDaNoi, asigură că remorcherul italian Buccaneer, la bordul căruia se află şi cinci români (patru au fost confirmaţi ca fiind din Constanţa), nu transporta deşeuri periculoase, potrivit unor fotografii făcute în cursul călătoriei vasului. “Nu transporta deşeuri periculoase, după cum demonstrează nişte fotografii făcute în timpul navigării”, a spus ministrul. Remorcherul italian Buccaneer a fost capturat în 11 aprilie, avînd la bord 16 persoane: 10 italiani, cinci români şi un croat. În prezent, autorităţile italiene evaluează posibilităţile de care dispun. “Nu a fost cerută nicio răscumpărare”, a spus Frattini. “Autorităţile din Puntland (regiune autoproclamată autonomă din Somalia) au spus că transporta deşeuri, iar noi putem spune clar că nava este goală şi că autorizăm orice tip de inspecţie”, a adăugat el. Autorităţile din Puntland au acuzat duminică remorchetul italian Buccaneer şi două vase egiptene, despre care se credea că sînt în mîinile piraţilor, de activităţi ilegale în apele somaleze. Acuzaţiile au fost formulate de guvernatorul regiunii Sanag, Mohamoud Said Nur, care a anunţat că vasele sînt în custodia autorităţilor locale şi sînt ancorate în portul Lasqorey, din Puntland. Oficialul a mai precizat că remorchetul italian şi cele două vase de pescuit egiptene sînt în custodia forţelor de securitate locale, iar motivul pentru care au fost luate în custodie nu are nimic de-a face cu pirateria”, a declarat guvernatorul. “Ni s-a confirmat că remorcherul italian transportă două containere de deşeuri toxice şi că echipajul intenţiona să se le arunce în apele noastre. Trebuie să facem dreptate pentru acest acte şi nu cerem nicio răscumpărare pentru eliberarea lor”, a dat asigurări oficialul citat. În privinţa vaselor egiptene, acestea pescuiau ilegal în apele somaleze. Anterior, Frattini afirmase că a primit asigurări din partea armatorului că vasul nu transporta deşeuri toxice. De asemenea, postul de televiziune al-Arabiya a anunţat ieri că remorcherul se află în mîinile piraţilor.

Echipajul navei Saldanha este sănătos şi mai are încă provizii

Reprezentanţii Ministerului ucrainean de Externe aduc veşti bune pentru familiile echipajului navei greceşti Saldanha, capturată în februarie de piraţii somalezi şi la bordul căreia se află şi doi români. El a anunţat că întreg echipajul este sănătos şi are suficiente provizii. „Potrivit informaţiilor primite de la companiile operatoare, situaţia la bordul navelor (Saldanha şi Hansa Stavanger) rămîne neschimbată. Starea sănătăţii membrilor echipajelor este satisfăcătoare. Ei au destul combustibil, hrană şi apă potabilă”, a precizat ieri, la Kiev, Vasil Kirilici. Kirilici a mai spus că reprezentanţii companiilor care deţin navele negociază în prezent cu piraţii. Doi cetăţeni români, 19 filipinezi şi un ucrainean fac parte din echipajul cargobotului MV Saldanha, sub pavilion maltez şi aparţinînd unui armator grec, capturat de piraţii somalezi la 22 februarie, în Golful Aden, potrivit Ministerului de Externe de la Kiev. Piraţii somalezi au capturat la 5 aprilie nava Hansa Stavanger, operată de o companie cu sediul în Hamburg, Leonhardt & Blumberg. Nava, care are şi doi ucraineni la bord, se afla atunci în Oceanul Indian, între Kenya şi Seychelles.