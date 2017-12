V-aţi lăsa copilul să-şi facă operaţie de schimbare de sex? Dezbatere aprinsă

12:05:38 / 31 Iulie 2017

minunata lume noua

Este o inginerie sociala de-a dreptul diabolica! Acei copii, odata ajunsi la maturitate, nu vor mai putea avea urmasi. In fapt, este o castrare! Vor fi toata viata lor abonati la servicii medicale, pentru terapie hormonala, pentru schimbare de sex, pentru psiho-pupu (ca la un moment dat vor avea nevoie si de asa ceva) etc. E clar? Este o nebunie, un cancer social, care urmareste sa indeplineasca indeaproape obiectivele planului de depopulare. Cum? Atacand la copii, in toate felurile posibile, chiar inainte de a se naste.