Vaticanul, într-o situaţie foarte delicată

Comemorarea a cinci ani de la moartea lui Ioan Paul al II-lea, pe 2 aprilie 2005, credincioşii, care strigau „Santo subito!”, în traducere Declaraţi-l sfânt, imediat!, în timpul funeraliilor, aşteaptă încă beatificarea Suveranului Pontif de origine poloneză, ultima etapă pe drumul către declararea lui ca sfânt. Totul a început foarte repede. Procedura a fost iniţiată într-un termen excepţional de scurt, la doar două luni de la moartea lui Ioan Paul al II-lea, graţie unei derogări papale faţă de norma de cinci ani. Dar lucrurile au început să treneze. Oficializarea miracolului cerut pentru a-l putea trece de la statutul de „venerabil” la cel de „binecuvântat”, în speţă vindecarea unei călugăriţe franţuzoaice de maladia Parkinson, aceeaşi boală de care a suferit Ioan Paul al II-lea în ultima parte a vieţii, părea la început o simplă formalitate. Însă anumite zvonuri au ridicat dubii asupra naturii acestei boli şi deci asupra vindecării miraculoase a călugăriţei. Vaticanul le-a dezminţit, însă a afirmat cu aceeaşi ocazie că procesul se afla în prima lui fază, aceea de studiere a miracolului de către doi experţi numiţi de Congregaţia pentru cauza sfinţilor. Vaticanul pare astfel să excludă o beatificare în viitorul apropiat a lui Ioan Paul al II-lea. Un alt element care lasă de înţeles că statutul de „binecuvântat” nu va fi acordat lui Ioan Paul al II-lea în acest an este faptul că actualul Suveran Pontif a anunţat deja şase canonizări pentru data de 17 octombrie.

Vaticanul păstrează beatificarea Papei Ioan Paul al ll-lea ca pe un as în mânecă. Acuzaţiile la adresa Bisericii Romano-Catolice sunt tot mai vehemente. Un oficial de rang înalt de la Vatican a criticat ziarul „The New York Times” pentru modul în care a tratat criza abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii Romano-Catolice americane. Cardinalul William Levada, un american care se află la conducerea Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, afirmă că publicaţia nu a dat dovadă de corectitudine atunci când l-a acuzat pe Papa Benedict al XVI-lea de clemenţă şi lipsă de acţiune faţă de abuzurile sexuale. Cotidianul american a publicat mai multe scrisori şi documente care demonstrează că în perioada în care conducea Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Benedict al XVI-lea fusese înştiinţat despre cazul preotului Lawrence Murphy, acuzat de violarea a cel puţin 200 de tineri într-o şcoală pentru surzi din Wisconsin. După publicarea acestor documente, numeroase alte victime ale violurilor au acuzat tăcerea cardinalului Ratzinger. În plus, un avocat american a depus o petiţie la un tribunal din Kentucky pentru a cere Papei Benedict al XVI-lea să depună mărturie sub jurământ în cazul mai multor dosare ale unor preoţi acuzaţi de pedofilie peste Ocean. Avocatul William McMurry a afirmat că Vaticanul era la curent de mai mult timp cu scandalurile referitoare la copii violaţi de preoţi şi susţine că Papa i-a descurajat pe procurori să-i urmărească pe preoţii acuzaţi şi a încurajat tăcerea pentru a proteja reputaţia Bisericii Romano-Catolice.