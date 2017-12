Vaticanul şi-a dat binecuvîntarea pentru Harry Potter

Cotidianul Vaticanului, ”L’Osservatore Romano”, a publicat o recenzie favorabilă pentru ultimul film din seria Harry Potter, “Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur”, după ce, pînă acum, critica aspru personajul principal, băiatul-vrăjitor interpretat de Daniel Radcliffe. Potrivit recenziei, ”noul film din populara serie atinge echilibrul ideal datorită faptului că face o diferenţă clară între cei care servesc binele şi cei mînaţi de forţele răului”. Papa Benedict al XVl-lea nu este un fan al seriei, ba chiar, în 2003, cu doi ani înainte să fie numit la şefia Vaticanului, comenta într-o scrisoare că volumele care au inspirat seria de filme conţin “seduceri subtile”, care i-ar putea corupe pe tinerii creştini. La începutul acestui an, Papa s-a lovit de protestele bisericii austriece, pentru că a intenţionat să promoveze un preot care spunea că poveştile din seria Harry Poter sînt sataniste, iar uraganul Katrina a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcătoşii din New Orleans.

Deşi Harry Potter este cel mai faimos tînăr vrăjitor din lume, inteligenta Hermione Granger, interpretată de actriţa britanică Emma Watson, este cel mai popular personaj în rîndurile fanilor francizei, potrivit unui sondaj recent. Fanii consideră că dintre toţi actorii din Harry Potter, Emma Watson are cele mai mari şanse a de avea o carieră de succes, poate chiar va deveni un sex simbol, după finalizarea ultimului film din serie. 39% dintre participanţii la acest sondaj organizat de Moviefone.com şi Bebo.com au desemnat-o pe Hermione Granger drept personajul lor preferat, în timp ce Harry Potter a ieşit pe locul al doilea, cu 29% din voturi.