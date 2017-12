Vaya con Dios în România, concert cu... „sechele” din cauza gafei Madonnei

Peste 4.000 de spectatori au fost prezenţi, marţi seară, la concertul pe care Vaya Con Dios l-a susţinut la Bucureşti. Publicul a fost, însă, iritat de o remarcă a solistei trupei, Dani Klein - nevinovată de această dată, referitoare la o melodie ţigănească -, după gafa făcută de Madonna în luna august, în România.

Concertul a debutat în jurul orei 20.00, cînd publicul i-a putut aplauda, pe scena Sălii Palatului, pe Dani Klein, instrumentiştii Salvatore La Rocca, William Lecomte, Thierry Van Durme, Hans van Oosterhout, Red Gjeci şi Tim De Jonghe. Trupa belgiană nu a dezamăgit, „Heading for a Fall\" şi „I Don\'t Want to Know\" fiind piese care au încălzit atmosfera, iar „Puerto Rico\" i-a făcut pe cei prezenţi să aplaude ritmat încă de la primele acorduri ale piesei, al cărei refren l-au şi fredonat alături de trupă. „Ei bine, sînt puţin dezamăgită...\", a spus Klein. „Credeam că puteţi cînta mai bine aici, în România. Poate mai tîrziu...\", a glumit ea, trecînd apoi la o altă piesă din setlist-ul serii.

„Sînt aici doar de ieri, dar am observat că oamenii sînt foarte prietenoşi (...). Sper să nu vă schimbaţi niciodată\", a mai adăugat solista. A urmat un alt cîntec, pe care, după cum a mărturisit, îl iubeşte de mulţi ani: „E un cîntec care-mi place de foarte mult timp, de foarte mulţi ani, prin care vreau să aduc un tribut muzicii ţigăneşti, care ne înveseleşte vieţile\". Afirmaţia solistei a fost primită cu o uşoară rumoare dezaprobatoare în sală. Dar Vaya Con Dios a dat drumul piesei „Je l\'aime Je l\'aime/ Djelem, Djelem\", apoi „What\'s a Woman\" şi „Johnny (tu n\'es pas un ange)\", piesă pe care trupa a preluat-o din repertoriul lui Edith Piaf, fără ca belgienii să ştie la acel moment, în 1988, că acest cîntec este, de fapt, unul românesc... „Sanie cu zurgălăi\". Publicul a răspuns cu aplauze. Show-ul a fost închis cu hit-ul „Nah Neh Nah\", piesă emblematică pentru trupa Vaya Con Dios.

Istoria formaţiei a început în Belgia, în urmă cu peste două decenii. Anii \'80 reprezentau epoca la care vocea lui Dani Klein putea fi auzită în diverse spoturi radio sau în cluburi obscure, ca solistă a trupei Arbeid Adelt. Succesul s-a lăsat aşteptat pînă ce Klein, chitaristul Willy Lambregt şi contrabasistul Dirk Schoufs au decis să se adune într-o singură formaţie, întrucît împărtăşeau aceleaşi gusturi muzicale: jazz-ul, opera şi muzica gipsy, genuri nu foarte apreciate, în acea vreme, la Bruxelles. Noua trupă se numea Vaya Con Dios, „Du-te cu Dumnezeu\", denumire spaniolă, preluată dintr-un documentar TV despre cartierul cubanez din Miami. Cei trei îşi propuneau pur şi simplu să vadă cum sună atunci cînd amesteci rock-ul cu ritmurile latine, blues, flamenco şi şansonete.

„Night Owls\", albumul lansat în 1990, s-a vîndut în milioane de exemplare. Influenţele spaniole s-au resimţit din plin pe primele două albume ale trupei, ce cuprindeau piese devenite hituri în întreaga lume: „Puerto Rico\", „Don\'t Cry For Louie\", „Nah neh nah\". Sub presiunea celebrităţii, trupa s-a destrămat: Willy Lambregt a părăsit formula, Dirk Schoufs, partenerul lui Dani de scenă şi de viaţă, a plecat, de asemenea, din Vaya con Dios şi a murit la scurt timp după aceasta. Sub impresia evenimentelor, solista a avut forţa şi a lansat solo tulburătorul „Time Flies\", urmat de un alt album, la fel de melancolic, „Roots & Wings\". Reîntoarcerea la muzică s-a produs în 1999, cu albumul „Purple Prose\". A urmat, în 2004, „The Promise\", care include hiturile „Je l\'aime, Je l\'aime\", „Don\'t Deny\", iar în 2006 a fost lansat cel mai important album al trupei, „The Ultimate Collection\".