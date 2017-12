"Vaya con Dios", pe scena Festivalului Callatis

Pe scena ediţiei din acest an a Festivalului Callatis, care va avea loc, la Mangalia, în luna august, va urca trupa belgiană "Vaya con Dios". Formaţia se află într-un turneu de promovare a ultimului album, intitulat "The Promise" şi va veni la Mangalia direct de la Istanbul. Primul material discografic semnat "Vaya con Dios" a fost lansat în anul 1988 şi de atunci, trupa a scos şase albume, dar mult mai multe hituri, precum "Don't Cry For Louie", "Puerto Rico", "Johnny", "What's a Woman?", "Nah neh nah", "Heading For a Fall", "So Long Ago". Celebra trupă "Vaya Con Dios" a mai concertat în România pe scena "Cerbului de Aur", la ediţia din anul 1996. Componenţii formaţiei vor sosi la Mangalia pe 14 august, urmînd să susţină, ziua următoare, o conferinţă de presă, plecarea din România fiind programată pentru data de 16 august. Recitalul belgienilor va dura aprox. 50 de minute şi va cuprinde piese deja consacrate ale trupei, dar şi melodii noi, de pe ultimul material discografic.