Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare din Republica Moldova

Un tribunal din Republica Moldova l-a condamnat, joi, pe omul de afaceri și fostul deputat Veaceslav Platon la 18 ani de închisoare cu executare, pentru deturnare de fonduri și spălare de bani în dosarul privind frauda de un miliard de dolari din băncile moldovenești, relatează The Associated Press. Veaceslav Platon va mai trebui să plătească statului despăgubiri în valoare de 869 de milioane de lei moldovenești (45,2 milioane de dolari). Totodată, toate acțiunile deținute de către omul de afaceri au fost confiscate. De asemenea, Veaceslav Platon nu va putea ocupa funcții în sistemul bancar timp de cinci ani. Deciziile instanței nu sunt definitive. Magistrații din Chișinău au pronunțat sentința după ce au concluzionat că Veaceslav Platon a deturnat fonduri de la Banca de Economii, instituție care a falimentat ulterior. Veaceslav Platon a negat toate acuzațiile și susține că acest dosar are un substrat politic. Platon, în vârstă de 44 de ani, a fost extrădat din Ucraina în luna august a anului trecut. În 2014, Banca Centrală a Republicii Moldova a descoperit că trei bănci au acordat împrumuturi în valoare totală de un miliard de dolari, reprezentând 15% din PIB-ul ţării. Banii au dispărut înainte de alegerile parlamentare, iar cei care au primit fondurile nu au fost identificaţi. Președintele Igor Dodon a anunțat că fondurile au ajuns în conturile unor firme offshore.