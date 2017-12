Vechii liberali au pus mâna pe șefia TNL Constanța

09:34:47 / 30 Iunie 2016

CE NASTE DIN ....BOLA , SOARECI MANANCA

Daca tanarul din poza este fiul lui Bola , fostul prefect , vesnic abonat la " descentrate " , si avocat fara clientela , atunci suntem siguri ca viitorul PNL Constanta este si mai sumbru decat acum , Dl Bola senior n-a facut nimic deosebit nici atunci cand a fost sonsilier municipal . Un figurant politic dominat de interese personale . Figura tanarului exprima siretenia motanului care viseaza soareci unsi cu miere . Ales lider al tineretului , va inlocui intr-un viitor nu prea indepartat , pe unul din conducerea PNL , ca de ex. Dragomir sau Manea si va deveni parlamentar , asta in cazul in care PNL va mai exista dupa viitoarele alegeri parlamentare , cand electoratul si in special membrii PNL vor sanctiona sever clica de la sefia PNL Constanta pentru faptul ca acestia au fost de acord cu actul politic indecent de participare la USL .Nu se putea gasi un tanar care sa nu fie legat cu nimic de garda veche care s-a predat si moare in dezonoare ?