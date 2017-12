Vectra Construct, „gaură neagră” pentru sute de constănţeni

Visul de-a avea o casă a lor a devenit de neatins pentru zeci de constănţeni înşelaţi de Vectra Construct Constanţa, şi care, de trei ani, se chinuiesc să-şi recupereze banii plătiţi în avans sau să-şi primească locuinţele promise. Ieri, membri ai Asociaţiei Păgubiţilor Vectra (APV) au ieşit, din nou, în stradă, în faţa Prefecturii Constanţa, pentru a doua zi consecutiv, cerând să li se facă dreptate. „În 2008 am plătit 50.000 de euro pentru o locuinţă pe care reprezentanţii Vectra s-au angajat să o construiască. Am plătit în avans şi integral costul viitoarei case, pentru că ne-au zis că au nevoie de bani pentru a putea demara construcţiile. Ca să fac rost de bani am vândut apartamentul socrilor şi am luat şi un împrumut din bancă, de 20.000 de euro. Cei de la Vectra ne-au luat banii şi au făcut alte investiţii, uitând că noi aşteptam casele. După care, au declarat falimentul”, a povestit unul dintre păgubiţi, Cătălin Gîrtone. În aceeaşi situaţie sunt alţi aproape 140 de constănţeni, care erau înscrişi, iniţial, în APV. În ultimii ani, unii au renunţat să mai lupte, în timp ce alţii au preferat să facă un compromis şi să preia de la Vectra locuinţele în stadiul în care erau (de multe ori fiind vorba doar de scheletul clădirii) şi să continue ei lucrările.

SUTE DE PĂGUBIŢI Potrivit avocatului care-i reprezintă în instanţă pe constănţenii păgubiţi, Marian Sofronie, Vectra Construct a fost o adevărată „gaură neagră” pentru alte sute de constănţeni, dar şi pentru partenerii de afaceri ai societăţii. „Lucrurile sunt deosebit de grave în acest caz. Dacă luăm în calcul că fiecare constănţean păgubit are un soţ/soţie, numărul păgubiţilor se dublează din start. Apoi, fiecare cuplu are cel puţin un copil. Dacă mai punem la socoteală şi părinţii cuplurilor adulte, care au girat pentru copiii lor, numărul celor care au avut de suferit devine şi mai mare. În plus, pe lângă cetăţenii care trebuiau să beneficieze de locuinţe, mai sunt şi furnizorii de materiale, care nu şi-au primit banii pentru materialele de construcţie livrate către Vectra, dar şi prestatorii de servicii, care nu au fost plătiţi pentru munca depusă”, a spus avocatul Sofronie. În zilele următoare, reprezentanţii APV se vor întâlni cu administratorul judiciar al Vectra Construct (numit de stat pentru a lichida societatea) în încercarea de-a găsi o soluţie la problema lor. „Există o mică posibilitate pentru a-i putea ajuta pe o parte din membrii noştri. Solicităm şi sprijinul primarului Radu Mazăre în acest demers, în speranţa că, prin implicarea autorităţilor locale, vom reuşi să ieşim din această situaţie”, a declarat vicepreşedintele APV, Marian Gligorie. Protestatarii intenţionează să continue seria manifestaţilor în Bucureşti. Păgubiţii Vectra au dat în judecată societatea, suma totală cu care au fost escrocaţi oamenii ridicându-se la patru milioane de euro.