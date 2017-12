Vedete în ipostaze inedite

Materiale rare, înregistrate de celebra cîntăreaţă americană Aretha Franklin, unele nedifuzate pînă în prezent, vor fi lansate pe un album dublu, de studioul Rhino Records. Intitulat “Rare and Unreleased Recordings from the Golden Reign of the Queen of Soul”, albumul va fi lansat pe 16 octombrie şi va cuprinde materiale rare înregistrate de Aretha Franklin pe parcursul celor 13 ani de colaborare cu compania Atlantic Records. Pe primul CD apar materiale de la începutul carierei “Reginei muzicii soul”, printre care se numără “You Keep Me Hanging On”, “Trying To Overcome”, “My Way”, “Fool on the Hill”, un cover după melodia trupei Beatles şi versiuni demo ale pieselor “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, “Dr. Feelgood (Love Is a Serious Business)” şi “Sweet Bitter Love”. Cel de-al doilea CD conţine un duet cu Ray Charles, “Ain\'t but the One”, care a fost difuzat prima dată într-o emisiune de televiziune dedicată lui Duke Ellington. Albumul mai conţine o versiune a cîntecului “Rock Steady” şi preluări din sesiunile de înregistrări “Young, Gifted and Black” şi “Hey Now Hey (The Other Side of the Sky)”.

O altă vedetă la fel de impresionantă a revenit în atenţie. O fotografie a lui John Lennon, membrul legendarei trupe Beatles, realizată pe cînd acesta avea 17 ani, în 1958, a fost făcută publică pentru prima dată. Fotografia, păstrată vreme de 50 de ani într-un dulap încuiat, îl prezintă pe John Lennon purtînd o haină din păr de cămilă şi o coafură tipică anilor \'50. John Lennon a fost fotografiat alături de prietenul său, Nigel Walley, pe o stradă din Liverpool. Instantaneul a fost realizat de un fotograf foarte interesat de croiala gulerelor hainelor din păr de cămilă. Nigel Walley a fost impresarul trupei The Quarrymen, care a precedat grupul The Beatles.