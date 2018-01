Vedetele care lasă cele mai mici bacşişuri

O barmaniţă din New York a scris o carte în care descrie felul în care vedete precum Madonna, Tobey Maguire sau Gwyneth Paltrow au recompensat-o sau nu cu bacşişuri, după ce i-a servit cu băuturi. Katherine Taylor a scris “Rules for Saying Goodbye” (Reguli despre cum să spui la revedere), în care eroina, care poartă acelaşi nume, povesteşte despre vedetele care dau cele mai mici bacşişuri.

Katherine Taylor, care a lucrat într-un bar din West Village, susţine că toate povestioarele despre celebrităţi din cartea sa sînt adevărate. “A venit Gwyneth Paltrow şi am vrut să îi spun că scriu o listă şi că şi ea se află acolo, dar Gwyneth nu e zgîrcită, e doar prostuţă. Cred că probabil nu a putut calcula 15%”, povesteşte barmaniţa. Madonna şi actorul Rupert Everett nu lasă deloc bacşişuri, în timp ce Tobey Maguire, vedeta seriei “Omul-Păianjen”, Barbra Streisand sau actriţa Kelly Preston, soţia lui John Travolta, lasă sume foarte, foarte mici.

O altă întîmplare povestită de Katherine Taylor în cartea sa îl are în centrul poveştii pe Paul McCartney, care, la un moment dat, “a fost prea beat ca să mai lase bacşiş”.