Vedetele, de Ziua Naţională a României

Faptul că printre cei mai buni ambasadori ai unui stat se află cetăţenii care au realizat lucruri notabile este cunoscut de multă vreme. Fiecare individ îşi alege modelele în funcţie de anumite priorităţi personale şi acordă atenţie persoanelor cărora le atribuie statutul privilegiat de... vedetă. Ziua Naţională reprezintă, în acest context, încă o oportunitate de a promova valorile umane sau... de a specula, deopotrivă, un moment bun pentru a acumula un capital de imagine în faţa mulţimii, ce include un număr de potenţiali admiratori. Oricare ar fi motivul, este ştiut faptul că de Ziua Naţională, dar şi de alte sărbători, vedetele autohtone ies la rampă cu declaraţii sau fapte cu iz de patriotism.

MÂNDRI CĂ SUNT ROMÂNI Este de înţeles că acest fenomen media nu este unic la noi în ţară sau nou apărut. Majoritatea vedetelor autohtone susţin faptul că se mândresc cu propria naţionalitate, mai ales de 1 decembrie, rare fiind cazurile în care cetăţeni cu un anumit statut afirmă public contrariul. Anumite vedete apar cu tricolorul la evenimentele publice, altele participă ca protagoniste la momente artistice, iar altele afirmă simplu şi sincer că îşi iubesc ţara şi naţionalitatea.

ALEXANDRA STAN INVITĂ FANII STRĂINI SĂ PRIVEASCĂ ROMÂNIA ALTFEL Printre tinerele vedete autohtone care au ţinut sus steagul românesc în muzica internaţională actuală se numără şi constănţeanca Alexandra Stan. Ea este cea mai premiată şi apreciată artistă dance în 2011 din România care înainte de 1 decembrie a lansat o campanie inedită. De curând, artista a realizat o şedinţă foto senzaţională prin care îşi doreşte să promoveze România în toată lumea şi să arate, în acelaşi timp, partea frumoasă a ţării noastre. Alexandra Stan aduce acum fanilor din întreaga lume un mesaj simplu şi puternic: „There’s more to Romania than you think”.

ANETA STAN CREDE ÎN PATRIOTISMUL ROMÂNESC Privind şi în altă sferă muzicală, interpreta de folclor dobrogean Aneta Stan a declarat că este încrezătoare în patriotismul românilor. „Eu cred că poporul român nu a uitat de semnificaţia Zilei Naţionale. Sunt convinsă de acest lucru datorită numărului mare al oamenilor veniţi la manifestaţii. Patriotismul înseamnă să iubeşti tot ceea ce ţine de ţara ta. Românul, oriunde s-ar afla, ar trebui să se gândească la masa de sărbători din familie. Eu cred că românii s-au îmbulzit totuşi la paradă, nu la fasole şi ciolan, deşi în zilele noastre ţara este destul de săracă”, a declarat Aneta Stan.

Sunt şi cazuri în care anumiţi concetăţeni mai... speciali ţin să demonstreze dragostea de ţară prin educaţia pe care le-o oferă celor mici. Este şi cazul omului de radio şi televiziune Mihai Morar, spre exemplu, care a postat pe Facebook o poză cu fiica lui îmbrăcată în costum popular. Multe alte vedete autohtone au urmat exemple similare, important fiind însă mesajul comun şi convingerea cu care au spus „La mulţi ani, România!”