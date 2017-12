Vedetele momentului

Anne Hathaway şi Daniel Craig sunt vedetele răsfăţate cu prezenţe pe coperţile revistelor ”Glamour” şi ”GQ”. Ediţia septembrie - noiembrie a revistei ”GQ” îl are pe copertă pe Daniel Craig, considerat de fani cel mai bun James Bond de până acum. Actorul poate fi urmărit şi în România, în această toamnă, în cea mai recentă ecranizare a celebrei francize Bond, ”Skyfall”. Lansarea celui de-al 23-lea film din seria Bond are loc într-un moment aniversar: se împlinesc 50 de ani de la prima ecranizare a poveştii lui 007. Anne Hathaway joacă în acest sfârşit de an în ecranizarea celebrului roman al lui Victor Hugo, ”Mizerabilii”, un musical cu o distribuţie de excepţie. ”Glamour” a vorbit cu Anne Hathaway şi dezvăluie o mulţime de detalii din culisele vieţii hollywoodiene.