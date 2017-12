Vedetele sprijină demersul pentru o energie curată

O serie de nume mari din cinema şi televiziune, precum Leonardo DiCaprio, Jason Bateman, Felicity Huffman, Edward Norton sau Forest Whitaker, au lansat o campanie pentru a sprijini demersul preşedintelui Barack Obama de a reduce emisiile de dioxid de carbon ale SUA. Actorii implicaţi în campania This is Our Moment, în traducere Acesta este momentul nostru, printre care se numără şi Chace Crawford, Justin Long şi Emmy Rossum, îndeamnă oamenii să contacteze senatorii pe care i-au ales şi să le ceară să voteze un decret menit să reducă emisiile de dioxid de carbon ale SUA cu 17% până în 2020 faţă de anul 2005. Iniţiatorii campaniei susţin că legea care promovează utilizarea unei energii curate va reduce poluarea cu dioxid de carbon, dar şi dependenţa de petrol străin a SUA şi va crea noi locuri de muncă. „Acesta este momentul nostru, momentul să luptăm pentru un viitor mai curat şi mai sigur. Acum este momentul ca oamenii din toată ţara să se facă auziţi. Cu toţii trebuie să cerem Senatului să facă ceva cu această şansă istorică”, afirmă Leonardo DiCaprio.

Adoptat în iunie, anul trecut, de Camera Reprezentanţilor, proiectul de lege democrat, al cărui principal autor este senatorul John Kerry, prevede reducerea emisiilor de dioxid de carbon în proporţia promisă de Barack Obama înainte de summit-ul de la Copenhaga din decembrie 2009. Decretul va permite Agenţiei pentru Protecţia Mediului din SUA să oblige autorităţile americane să stabilească reguli fără aprobarea Congresului, foarte divizat pe această temă, numeroşi congresmeni provenind din zone generatoare de cărbune, energie foarte poluantă, care stă la originea a 50% din producţia de energie electrică a SUA. Vineri, preşedintele Obama a stabilit obiectivul reducerii cu 28% a emisiilor de gaze cu efect de seră în operaţiunile administraţiei americane până în 2020.