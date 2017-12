Velierul de lux Royal Clipper a revenit în Portul Constanţa

Velierul de lux Royal Clipper a revenit, aşa cum era programat, pentru a doua oară în Portul Constanţa. Nava cu 42 de vele, un adevărat muzeu plutitor, aşa cum îl consideră toţi cei care au călătorit la bordul acesteia, a ajuns sâmbătă, în jurul orei 11.00 în Terminalul de Pasageri al Portului Constanţa. Cei 202 turişti aflaţi la bord, majoritatea din Statele Unite ale Americii au fost întâmpinaţi şi de această dată cu de Fanfara Muzica Apelor, a companiei RAJA Constanţa. Aceştia au fost plăcut impresionaţi de primirea din Port, aşa că s-au lasat purtaţi de ritmurile muzicii, dansând sau fredonând piesele bine cunoscute interpretate de Fanfara RAJA. La a doua vizită în Portul Constanţa, comandantul navei Royal Clipper a primit o plachetă din partea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Martimie Constanţa. Royal Clipper a ajuns în Portul Constanţa de la Burgas, Bulgaria, iar în cursul serii de sâmbătă, în jurul orei 23.00 va pleca spre Varna. Royal Clipper, supranumit „Steaua Mărilor”, are o capacitate de 227 pasageri, un echipaj format din 106 persoane, fiind utilată cu 114 cabine de lux. Royal Clipper a fost lansată la apă în anul 2000, în prezența reginei Silvia a Suediei, designul navei fiind inspirat de Preussen, legendara navă de luptă germană. Are 42 vele, lungimea navei fiind de 135 metri. Constructorul este Stocznia Gdanska, MerwedeShipyard, aflându-se sub pavilion Malta.