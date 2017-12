Velierul de lux „Royal Clipper“ sosește din nou în Portul Constanța

Velierul „Royal Clipper“, una din cele mai luxoase nave din lume, sosește sâmbătă, 4 iunie, în Portul Constanța. Nava vine pentru a doua oară în acest an la noi în țară și va ajunge la ora 11.00 la Terminalul de pasageri al portului. „Royal Clipper“ are la bord 202 turiști, majoritatea americani. Pe navă se mai află și călători din Germania, Marea Britanie, Elveția sau Canada. Ei vor fi întâmpinați la Constanța în cântec de fanfară. Supranumit „Steaua Mărilor”, velierul are o capacitate de 227 de pasageri și un echipaj format din 106 persoane, fiind utilat cu 114 cabine de lux. „Royal Clipper“ a fost lansată la apă în anul 2000, în prezența reginei Silvia a Suediei, designul navei fiind inspirat de „Preussen“, legendara navă de luptă germană. Are 42 de vele, lungimea sa fiind de 135 de metri. Constructorul este Stocznia Gdanska - MerwedeShipyard. Velierul are pavilion Malta. Nava, impresionantă prin dimensiuni și cele 42 de vele, va părăsi Portul Constanța sâmbătă seară.