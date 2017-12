Velierul „Mircea”, aniversat în Tenerife!

Nava şcoală „Mircea”, simbol al Forţelor Navale Române şi al Constanţei, care aparţine Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a aniversat ieri, şapte decenii de la intrarea în serviciul Marinei Române. Velierul participă, începînd cu data de 12 aprilie, la cel de-al 28-lea său marş internaţional. La bordul navei se află un echipaj format din 190 militari, din care 65 de studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn” şi 38 elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”. După parcurgerea a 3300 mile marine şi escale în porturile Catania şi Cadiz, „Mircea” a acostat joi, pentru trei zile, în portul Santa Cruz de Tenerife. Aniversarea vîrstei senioratului a fost marcată de echipajul navei prin organizarea unei ceremonii care a cuprins o scurtă incursiune în istoricul acestui simbol al Marinei Române, citirea mesajelor transmise de şeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, şi cea a Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral de flotilă Dorin Dănilă, precum şi oficierea unei slujbe religioase. Tot atunci, pentru studenţii şi elevii aflaţi la bord va fi organizat un concurs cu tematica „Cunoaşterea navei şi istoria ei”. Momentul aniversar de la sfîrşitul acestei săptămîni coincide şi cu startul regatei „Tall Ships Challenge 2009”, care se va desfăşura în oceanul Atlantic, pe ruta Tenerife, Spania - Hamilton, Insulele Bermude.

Scurt istoric al velierului „Mircea”:

La 26 ianuarie 1938, la Şantierul Naval „Blohm und Voss” din Hamburg, s-a semnat certificatul de naştere al velierului tip bark, clasa A, „Mircea”. În ziua de 22 septembrie a aceluiaşi an, nava a fost lansată la apă, iar la 27 martie 1939 a avut loc ceremonia ridicării pavilionului naţional. Velierul a fost botezat ca şi înaintaşul său bricul „Mircea” (1882-1944. Ziua de 17 mai 1939 a fost momentul acostării navei în portul Constanţa, moment rămas, de atunci, în tradiţie ca ziua navei. La scurt timp, au fost ambarcaţi cadeţii Şcolii Navale „Mircea”, cu care a plecat în primul său marş în Marea Mediterană. La 5 septembrie 1944, flota militară a României a fost în cea mai mare parte jefuită de Rusia Sovietică. „Mircea” a împărtăşit aceiaşi soartă tristă şi a rămas în captivitate doi ani. Din anul 1948 a reluat marşurile de instrucţie în Marea Neagră, sub pavilionul naţional. În perioada octombrie 1965 – octombrie 1966, nava a fost supusă unor importante lucrări de modernizare, în şantierul constructor, „Blohm und Voss”. Cea de-a doua etapă de reparaţii capitale şi dotări cu sisteme de navigaţie, comunicaţii şi guvernare de ultimă oră a avut loc în perioada 1994 – 2002 la Brăila. Ca şi în perioada construcţiei acestui velier, fondurile de reparaţii au fost completate prin donaţii publice, graţie iniţiativelor unor iubitori de mare. La terminarea acestor lucrări „Mircea” a devenit cea mai modernă navă dintre „surorile” ei: Eagle din SUA, Gorch Fock I şi Gorch Fock II din Germania şi Sagres III din Portugalia. Marşul efectuat în perioada 4 martie - 30 august 1976 este cel mai complex, atît din punct de vedere al duratei, cît şi al distanţei parcurse. Atunci, “Mircea” a participat la sărbătorirea bicentenarului Independenţei Statelor Unite ale Americii şi la “Operation Sail 76”, regata Bermuda - New Port. Anul 2004 a coincis cu cea de-a doua traversadă a Oceanului Atlantic, nava şcoală luînd parte la competiţia nautică “Tall Ships Challenge 2004”. În cadrul etapei Charleston-Delaware Bay, ” Mircea” a ocupat locul II la “Divizia Tineret”. În anul 2005, nava şcoala \"Mircea\" a efectuat un marş de instrucţie în Marea Mediterană, Oceanul Atlantic şi Marea Nordului, participînd la competiţia nautică \"Tall Ships Race 2005\". Cu această ocazie a fost prezent la festivaluri maritime internaţionale şi manifestări jubiliare în Belgia, Franţa, Marea Britanie, Norvegia, Germania şi Olanda. Marşul de instrucţie din anul 2006 a fost efectuat în Marea Neagră, Novorossisk, Sevastopol, Odessa, Varna şi Samsun fiind porturile de escală. În 2007 nava şcoala \"Mircea\" a efectuat un marş de instrucţie în Mediterană, fiind prezentă la competiţia nautică \"Tall Ship Race Mediterranea\" şi avînd escale în porturile Pireu, Alicante, Barcelona, Toulon şi Genova. Anul 2008 a adus pentru „Mircea” un marş de instrucţie de 115 zile în Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, Marea Nordului, Marea Baltică şi participarea la trei festivaluri maritime - \"L’Armada de Rouen 2008\", \"La Fete du Brest\" şi \"Hanse Sail Rostock 2008\".