Venezuela a celebrat 200 de ani de independenţă

Venezuela a sărbătorit, ieri, 200 de ani de la independenţa de Spania, ocazie cu care a revenit în ţară şi preşedintele Hugo Chavez, după intervenţiile chirurgicale suferite în Cuba. În întreaga ţară au avut loc petreceri în aer liber, iar la Caracas a fost organizată o paradă militară.

Hugo Chavez a urmărit celebrările de la palatul prezidenţial. Revenirea în ţară, la timp pentru celebrări, a fost foarte importantă pentru liderul de la Caracas, căruia îi place să compare revoluţia sa socialistă cu lupta pentru independenţă a lui Simon Bolivar. Însă, faptul că a urmărit celebrările din palat arată că încă are probleme serioase de sănătate. Acesta a admis că a fost grav bolnav şi a descris recuperarea sa drept ”un miracol”, avertizând că nu este refăcut complet. ”Să nu creadă nimeni că prezenţa mea aici înseamnă că am câştigat bătălia. Nu, am început să urcăm panta, am început să înfrângem răul pe care l-a dezvoltat corpul meu”, a afirmat Hugo Chavez. ”Sunt foarte fericit să fiu din nou acasă”, a afirmat acesta la aterizarea pe aeroportul internaţional Caracas. Preşedintele venezuelean a precizat că va urma un regim medical foarte strict, că va avea puţine apariţii publice, dar a subliniat că rămâne la putere.

Preşedintele Chavez le-a spus miilor de susţinători strânşi la Caracas că va câştiga lupta împotriva cancerului. Susţinătorii săi s-au strâns în faţa palatului Miraflores, unde preşedintele a ieşit pe balcon şi le-a vorbit. ”Vom câştiga şi această nouă bătălie, împreună”, a declarat liderul în vârstă de 56 de ani. Îmbrăcat în uniformă militară, Hugo Chavez a zâmbit în timp ce a fluturat un drapel mare în faţa mulţimii.