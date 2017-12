Veniți la Cora: așa hiper-ofertă n-ați mai văzut!

09:03:48 / 19 Iunie 2015

mica inselaciune la supermarket

Aici macar se vede clar ce oferta este. Intamplare petrecuta tot la Cora: am cumparat un produs care la raft avea un pret iar la casa pretul era dublu, norocul meu ca nu am cumparat decat acel produs pentru ca daca cumparam mai multe lucruri probabil nu as fi sesizat ca in loc de 16 lei prudusul costa 32 lei Culmea acest lucru mi s-a intamplat de doua ori, ceea ce inseamna ca este o regula la supermarket-uri. Dupa ce am cerut niste explicatii au spus ca pretul corect este cel de la casa si ca probabil au uitat sa schimbe pretul la raft si ca daca vreau sa-l cumpar bine daca nu sa las prodsul. Cand le-am explicat ca ceea ce fac ei este un mod de a nsela lumea (pentru ca in momemntul in care cumperi mai multe produse nu sesizezi o diferenta de pret) au balmajit niste scuze si mi-au dat produsul cu pretul de la raft. Si inca ceva ce am observat la Metro in perioada sarbatorilor de iarna.La raionul de jucarii unde baga niste reduceri imense sunt asezate produsele de acelasi tip dar preturi diferite unele langa celelalte doar ca sunt asezate invers preturile de exemplu masinutele ieftine in dreptul pretului mai mare iar cele scumpe in dreptul pretului mai mic. daca esti o societate care faci cadouri pentru copiii angajatilor sau o persoana oarecare si cumperi mai multe produse te-ai ars. Asa ca aveti grija la preturi