Veniți cu o jucărie de pluș la Sala Sporturilor, sâmbătă seară!

Sâmbătă și duminică, la Constanța sunt programate trei evenimente baschetbalistice. Cronologic, primul va fi tradiționalul „All Star Game” al echipelor din Liga de Baschet Amator Constanța (LBAC), ajuns la a treia ediție și programat sâmbătă, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor. Urmează Constanța StreetPlay Schools Battle, cea mai nouă competiție de streetball între școli generale și licee, care începe duminică, ora 9.00, în sala din Complexul Sportiv Tomis (Sala „Flămînda). În fine, weekend-ul este încheiat cu un meci din Liga 1 de baschet masculin, între Baschet Club Athletic Constanța și Phoenix II Galați, programat duminică, de la ora 16.00, tot în Sala Sporturilor.

„Îmi doresc să câștigăm neapărat meciul de duminică din Liga 1. În tur am pierdut la 8 puncte, deși am avut șansa noastră să învingem. Sper ca experiența acumulată în etapele care au trecut de atunci să se vadă și să tranșăm meciul în favoarea noastră”, a declarat Alexandru Olteanu, antrenor principal la BC Athletic.

Rezultatele etapei a 8-a din Grupa a 3-a:

ACS Agronomia 4Sports București - Baschet Club Athletic Constanța 64-60

Dinamo II București - Steaua CSM EximBank II București 52-63

Phoenix II Galați - CS Cuza Sport Brăila 65-83

Politehnica Iași a stat.

Programul etapei a 9-a:

Dinamo II București - Politehnica Iași (duminică, ora 14.00)

Baschet Club Athletic Constanța - Phoenix II Galați (duminică, ora 16.00)

Steaua CSM EximBank II București - ACS Agronomia 4Sports București (duminică, ora 17.00)

CS Cuza Sport Brăila stă.

Clasament după opt etape:

1. CS Cuza Sport Brăila 14 puncte din 7 jocuri

2. Steaua CSM EximBank II București 12p/7j

3. Politehnica Iași 10p/6j

4. ACS Agronomia 4Sports București 10p/7j

5. Phoenix II Galați 9p/7j

6. BC Athletic Constanța 9p/7j

7. Dinamo II București 8p/7j

BASCHET ȘI CARITATE, CU PRILEJUL ALL STAR GAME

Înainte de All Star Game, spectatorii sunt invitați să arunce în teren jucăriile de pluș pe care le vor aduce la eveniment. Acestea vor fi adunate de organizatori și donate unor centre de plasament. Poate fi adus orice tip de jucărie, însă cele casante nu vor fi aruncate în teren, evident...

Organizatorii au anunțat că înaintea meciului de baschet propriu-zis, care este prevăzut să înceapă la ora 20.25, vor avea loc un concurs de aruncări de trei puncte, un meci între persoane cu dizabilități, un alt concurs pentru spectatori, un meci de copii, momentul aruncării jucăriilor pe teren și adunarea acestora, apoi prezentarea echipelor de la All Star Game, la ora 20.10.

Alte concursuri sunt prevăzute și în pauzele dintre cele patru sferturi, inclusiv cel de slam-dunk, la care invitat special este americanul Richard McCalop, legitimat la Cuza Sport Brăila. Mingea de start a meciului va fi aruncată de cântăreața Alexandra Stan.

De asemenea, alături de organizatori va fi Asociația Little People România, care pune la dispoziția domeniului oncopediatric din România (8 secții de oncopediatrie) și Republica Moldova (2 secții de oncopediatrie) o serie de servicii de calitate, programe zilnice de suport psihosocial al pacienților, evenimente complexe pentru tinerii supraviețuitori de cancer, profesionalism în coordonarea voluntarilor, sprijin material al secțiilor din spital prin proiecte de renovare a camerelor de joacă, donare de aparatură medicală și achiziționarea medicamentelor greu accesibile, grijă și implicare constantă din partea unei echipe dedicate. În 2006, Asociația Little People România a înființat Clubul Temerarii (comunitatea adolescenților români care au învins cancerul), care numără astăzi peste 400 de membri, fiind cel mai mare grup de sprijin reciproc în rândul adolescenților și al tinerilor adulți afectați de cancer și totodată una dintre cele mai active comunități de acest gen din Europa. „Împreună încercăm s-aducem un zâmbet pentru copiii care luptă împotriva cancerului”, este deviza Asociației Little People România.

Citește și:

Sărbătoarea baschetului constănțean, sâmbătă seară, în Sala Sporturilor

Eșec în ultimele secunde pentru BC Athletic Constanța

BC Athletic începe returul în Sala Agronomia

BC Athletic a pierdut la București

BC Athletic încheie turul pe terenul lui Dinamo II

BC Athletic a reușit al doilea succes al sezonului

BC Athletic anunță surprize pentru publicul meciului cu Steaua II, de duminică