Din iulie, venitul minim garantat ar putea fi majorat cu 15%, măsura fiind prevăzută în acordul cu Banca Mondială, care a cerut asigurarea unei protecţii mai bune a categoriilor defavorizate ale populaţiei în perioada de criză economică. În acest sens, Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice un proiect de Ordonanţă pentru modificarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat, după ce BM a constatat că, deşi cadrul legislativ a fost îmbunătăţit şi corespunde unor modele europene, s-au înregistrat unele deficienţe în implementarea programului de acordare a ajutorului social. Potrivit cercetărilor BM, nivelul venitului minim garantat reprezintă, în prezent, 18% din salariul minim pentru anul 2009, comparativ cu 29% în 2004, acoperind mai puţin de o treime din volumul necesar pentru satisfacerea nevoilor de bază. Totodată, nivelul venitului minim garantat este cu 25% mai scăzut decît indicele internaţional de sărăcie (doi dolari pe zi) care este folosit pentru ţări mai puţin dezvoltate decît România. În plus, pentru gospodăriile mari (peste patru membri), pragul actual este chiar mai scăzut (sub 1,25 dolari pe zi). Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul, gradul de acoperire a celor săraci este totuşi scăzut, în anul 2007 sub 30% din populaţia săracă fiind dependentă de ajutorul social. În proiectul de act normativ este inclusă şi asigurarea fondurilor necesare pentru plata acestui drept din bugetele locale, integral din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Dacă proiectul va fi aprobat, nivelul lunar al venitului minim garantat va fi de 125 de lei pentru persoana singură, 225 de lei pentru familiile formate din două persoane, 313 lei pentru cele formate din trei persoane, 390 de lei pentru cele cu patru persoane, 462 de lei pentru familiile cu cinci persoane şi cîte 31 de lei pentru fiecare altă persoană din familie peste numărul de cinci.