Venituri mai mari pentru agricultori

Potrivit Eurostat (Biroul de Statistică al UE), venitul real pe lucrător în agricultura românească a crescut cu 43,7% în 2011, faţă de anul precedent, România înregistrând cea mai mare creştere din UE, cu mult peste creşterea medie europeană, de 6,7%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 59,1% în al treilea trimestru din 2011, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât în trimestrul anterior, dar a rămas sub nivelul înregistrat în trimestrul al treilea din 2010. În contextul Strategiei Europa 2020, România a stabilit atingerea unei rate de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani de 70%. În al treilea trimestru din acest an, se afla la o distanţă de 6,7 puncte procentuale de ţinta asumată, cu o rată de ocupare de 63,3% pentru acest segment de vârstă. Potrivit datelor Biroului Internaţional al Muncii (BIM), rata şomajului s-a menţinut, în trimestrul al treilea din anul 2011, la acelaşi nivel ca în trimestrul precedent. Rata şomajului BIM a rămas la nivelul de 7,2% în al treilea trimestru din acest an, la fel ca în trimestrul anterior. Totuşi, este în creştere faţă de trimestrul corespunzător din 2010, când a atins nivelul de 6,9%.