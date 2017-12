Veniturile Facebook, în creştere

Reţeaua de socializare Facebook, care a ajuns la câteva sute de milioane de utilizatori în întrea¬ga lume, a ajuns un etalon pentru companiile online a căror valoare a explodat, depăşind astfel giganţi IT precum HP, care are zeci de mii de angajaţi şi venituri mult mai mari. Facebook valora 15 miliarde de dolari în octombrie 2007, când Microsoft a făcut o in¬ves¬tiţie în companie şi aproximativ 84 de miliarde de dolari în prezent, luând în calcul tran¬zacţiile cu acţiuni de pe pieţele private de titluri. Unii analişti estimează însă că Facebook ar putea valora, în cazul unei listări la bursă în 2012, peste 100 de miliarde de dolari. În acest context, jurnaliştii publicaţiei ”The Wall Street” au întrebat mai mulţi analişti şi manageri de ce ar valora însă Facebook 100 de miliarde de dolari, acum şi în ce măsură ar mai avea loc de creştere reţeaua socială, în viitor. Facebook ar putea avea, în 2015, o valoare de piaţă de 140 de miliarde de dolari, estimează Geoff Young, preşedintele Redpoint Ven¬tures, un fond de investiţii specializat în start-up-uri din online. Pu¬nând în balanţă creşterea estimată a pieţei de publicitate online şi cota de piaţă a Face-book, acesta estimează, spre exemplu, că re¬ţeaua so¬cială ar putea avea, în 2015, venituri de şapte miliarde de dolari doar din afişarea de bannere publi¬citare pentru clienţii din SUA. Reprezentantul fondului crede că, în 2015, Facebook ar putea avea venituri de 19 miliarde de dolari. Cu o marjă de profit de 40% înaintea taxelor şi un multiplu de 25 aplicat câştigurilor, ar rezulta o valoare de puţin sub 140 miliarde de dolari.