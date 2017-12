Veniturile statului elen pe luna ianuarie, sub aşteptări

Reuniunea programată, marţi seară, a prim-ministrului elen Lucas Papademos cu liderii politici ce sprijină Executivul pentru a aproba reformele cerute de UE şi FMI a fost amânată pentru astăzi. Înaintea acestei întâlniri, care cel mai probabil a avut loc la prânz, premierul Papademos urma încă să finalizeze cu troika creditorilor publici textul definitiv ce reia marile linii ale măsurilor asupra cărora ar trebui să se angajeze liderii Partidului Socialist al lui Giorgos Papandreou, Partidului Conservator condus de Antonis Samaras şi formaţiunii de extremă-dreaptă, condus de Georgios Karatzaferis. „Această nouă amânare, în timp ce întâlnirea lui Lucas Papademos cu trio-ul politic era prevăzută luni, nu înseamnă blocaj, nimic dramatic nu a avut loc, doar o serie de puncte foarte tehnice de rezolvat, ceea ce a luat mai mult timp decât era de aşteptat”, au ţinut să liniştească surse de la Atena.

Veniturile la bugetul statului elen s-au situat în luna ianuarie cu aproape un miliard de euro sub aşteptări, după ce încasările au scăzut anual cu 7% în loc să crească cu aproape 9%, cum era prognozat, potivit datelor Ministerului de Finanţe de la Atena. Mai mult decât atât, încasările din TVA au coborât cu 19% comparativ cu ianuarie anul trecut, din cauza recesiunii. Veniturile din TVA s-au situat la 1,85 miliarde de euro în ianuarie, faţă de 2,3 miliarde de euro în aceeaşi lună din 2011. Evoluţia TVA este deosebit de îngrijorătoare în perspectiva recesiunii din acest an, având în vedere că noi măsuri de austeritate vor duce la diminuarea salariilor şi, în consecinţă, a consumului. Ca urmare a datelor recente, bugetul pentru acest an va trebui revizuit în curând. Bugetul a fost construit pe o estimare de contracţie economică de 2,8% din PIB, iar în prezent se anticipează o scădere de 3,5-4%. Ministerul de Finanţe atribuie declinul încasărilor din TVA problemelor de lichiditate ale companiilor, care preferă să acopere alte necesităţi financiare cu sumele destinate plăţii TVA. Date de la Ministerul de Finanţe arată că 111.000 de companii au fost închise anul trecut, comparativ cu 75.000 în 2010. Majoritatea noilor firme sunt deschise de liber-profesionişti nu sunt implicate în producţie.