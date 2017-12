Verdict: tânărul mort în urma accidentului nautic s-a înecat!

Medicii legişti au efectuat, ieri dimineaţă, necropsia tânărului de 29 de ani, mort în urma unui accident nautic care a avut loc pe lacul Siutghiol, din Mamaia. Concluzia legiştilor a fost că moartea lui Alexandru Martin a survenit în urma înecului. „Cauza morţii este înecul. Nu are leziuni de violenţă pe corp”, a declarat dr. Dan Ghiorghiu, din cadrul Serviciului de Medicină Legală Constanţa. Tânărul a dispărut în adâncuri, luni după-amiază, după ce s-a răsturnat cu skijet-ul pentru că nu purta vestă de salvare. Surse din cadrul anchetei spun că acul vitezometrului skijet-ului s-ar fi oprit la 130 km/h. Timp de două zile, scafandrii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au încercat fără succes să dea de urma trupului neînsufleţit. Miercuri dimineaţă, cadavrul tânărului a ieşit la suprafaţă fiind descoperit la o distanţă de câteva sute de metri distanţă de locul unde bărbatul dispăruse în adâncuri. Cazul a fost preluat de Căpitănia Zonală Constanţa. “Ancheta în acest caz este în plină desfăşurare şi este coordonată de un procuror. Am stabilit că tânărul nu avea certificat de conducere pentru ambarcaţiuni de agrement şi nici vestă de salvare. Skijet-ul îi aparţine Claudiei Mihail şi nu este înmatriculat. Din primele cercetări am stabilit că tânărul a luat ambarcaţiunea fără acceptul proprietarei, s-a plimbat cu soţia, după care a revenit la mal şi a plecat singur”, a declarat Alexandru Mezei, şeful Căpităniei Zonale Constanţa. Aceleaşi surse spun că proprietara skijet-ului, Claudia Mihail, este administratorul Hotelului Club Privat California, unde Alexandru Martin era angajat ca ospătar, din luna mai.