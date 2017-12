Verdictele au fost amînate pentru ultima etapă în Campionatul Judeţean de Fotbal

Din Campionatul Judeţean de Fotbal a mai rămas doar o etapă, care se va disputa duminica viitoare, însă doar în Seriile Est şi Nord. Din Seria Sud a promovat Peştera Dobrogei Peştera, în timp ce Sport Prim Oltina s-a calificat pentru baraj, unde vor juca şi celelalte două ocupante ale poziţiei secunde. Numele lor nu au fost încă stabilite, însă Dacia Mircea Vodă mai poate pierde primul loc în Seria Nord doar printr-un accident, avînd nevoie de un singur punct în două partide. Dunărea Ciobanu va juca în barajul de promovare din această serie. Doar în Seria Est suspansul se menţine, pentru că Avîntul Comana a cedat duminică la Cobadin şi a coborît pe locul 4. Acum, prima şansă la promovarea directă o are Luceafărul Amzacea, datorită punctului avans faţă de Voinţa Valu lui Traian. În ultima etapă, Amzacea joacă la Independenţa, Valu la Chirnogeni, iar Comana are meci pe teren propriu, cu Topraisar. Sparta II Techirghiol nu are drept de promovare.

Iată rezultatele etapei cu nr. 29 în Seriile Est şi Nord, penultima, respectiv 28 în Sud - SERIA EST: Unirea Topraisar - Fulgerul Chirnogeni 3-3 (Iordachi 14, Cl. Sandu 40, Ianoş 76 - C. Dragomir 52, 90, Bereanu 69); Sparta II Techirghiol - Viitorul Mereni 3-1 (Bălău 14, Gh. Hrib 17, Slincu 18 - Ad. Vasilescu 22); Recolta Negru Vodă - AS Independenţa 3-2 (Ciortan 3, Şchiopu 25, Cupeş 75 - Vuap 25, Cîndea 53); Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu 11-1 (Iaşar 11, 35, 50, I. Rădulescu 16, Trusescu 21, 44, Ad. Dragomir 34, Saban 37, D. Cristea 45, 60, 81 - Mihăilescu 90); AS Ciocîrlia - AS Bărăganu 4-0 (Hîţu 15, Mangiurea 37, 68, I. Vasile 83); Viitorul II Cobadin - Avîntul Comana 3-1 (Stroe 15, M. Gîscă 50, 90 - Tîrnă 40); Aurora II 23 August - CSM II Medgidia Valea Dacilor 0-3 (gazdele nu au fost programate, pentru că au datorii către AJF); Voinţa Valu lui Traian - CFR Constanţa 3-0 (Alivuap 10, Lefter 52, 73). Clasament: 1. Techirghiol II 66p; 2. Amzacea 63p; 3. Valu lui Traian 62p; 4. Comana 61p; 5. CFR 54p; 6. Negru Vodă 50p; 7. 23 August II 47p; 8. Cobadin II 41p; 9. Chirnogeni 40p; 10. Topraisar 40p; 11. Mereni 36p; 12. Valea Dacilor 35p; 13. Ciocîrlia 30p; 14. Independenţa 25p; 15. Bărăganu 8p; 16. Cerchezu 8p.

SERIA NORD: Dacia Mircea Vodă - Steaua Dorobanţu 5-1 (Trestianu 6, 64, Penciu 27, Ciobănuc 58, V. Ciobanu 76 - Stoian 50); Voinţa Siminoc - Pescarul Ghindăreşti 11-1 (Arete 2, 18, C. Roşca 16, D. Siminiceanu 19, 60, 75, Vălimăreanu 50, C. Lungu 51, Neacşu 58, G. Pascal 63, 73 - A. Platon 73); Ştef Serv Seimeni - Viitorul Tîrguşor 2-0 (Şt. Florea 26, I. Anton 71); Viitorul Fîntînele - Dunaris Topalu 0-2 (E. Coman 16, G. Ion 59); Sportul Tortomanu - Gloria Seimeni 5-4 (P. Mîrţ 43, Gh. Toma 51, 62, Mărgean 77, Drăghici 85 - A. Stoian 28, 39, V. Rusu 55, I. Ilie 83); Sport Club Horia - CSS Medgidia 2-1 (I. Moise 31, C. Cristea 51 - A. Cosma 42); Ulmetum Pantelimon - Pescăruşul Gîrliciu 1-3 (V. Petre 51 - S. Panait 10, C. Dinu 21, D. Răducan 40); Dunărea Ciobanu - Viitorul Vulturu 6-0 (D. Boboc 9, 58, D. Culea 59, 62, Uglea 69, 72). Clasament: 1. Mircea Vodă 74p (28j); 2. Ciobanu 71p; 3. Siminoc 64p (28j); 4. Ştef Serv Seimeni 56p; 5. Tortomanu 51p; 6. Pantelimon 47p (27j); 7. Gloria Seimeni 47p (28j); 8. Gîrliciu 45p; 9. Topalu 44p; 10. Horia 37p (26j); 11. Fîntînele 36p; 12. CSS Medgidia 27p; 13. Ghindăreşti 24p; 14. Tîrguşor 22p; 15. Dorobanţu 15p; 16. Vulturu 5p.

SERIA SUD: Sacidava Aliman - Sport Prim Oltina 2-3 (D. Sivriu 63, 73 - S. Culea 5, 23, 77); Progresul Dobromir - Inter Ion Corvin 0-3 (neprezentare); Marmura Deleni - Peştera Dobrogei Peştera 1-9 (Lefter 73 - Al. Mocanu 16, 58, 60, David 19, 29, I. Toma 50, Vrabie 54, 56, Piron 68); Dunărea II Ostrov - Trophaeum Adamclisi 5-1 (V. Cojocaru 9, Fl. Răducan 19, 84, C. Nicolae 18, 57 - I. Pavel 10). Clasament final: 1. Peştera 71p - promovată; 2. Oltina 59p (27j) - joacă în baraj; 3. Ostrov II 58p; 4. Ion Corvin 37p (27j); 5. Adamclisi 31p; 6. Aliman 29p; 7. Deleni 22p; 8. Dobromir 11p.