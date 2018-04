Verdictul FMI despre economia României: Avertismentul transmis de șeful misiunii

Măsurile de moderare fiscală şi de înăsprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai bună combinaţie pentru România în viitor, în condiţiile în care creşterea economică puternică de anul trecut riscă să devină tot mai fragilă, creşterea deficitelor şi investiţiile reduse vor reduce spaţiul de manevră, iar ritmul economiei va încetini de la 7% anul trecut până la 5% în acest an, a avertizat vineri şeful misiunii FMI în România, sud-coreeanul Jaewoo Lee, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Banca Naţională a României (BNR), scrie news.ro.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat, recent, estimările publicate la jumătatea lunii februarie, referitoare la creşterea de 7%, pe serie brută, a Produsului Intern Brut (PIB) în anul 2017, aceasta este cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană (UE).

Economia României este aşteptată să încetinească la 5% în acest an şi să încetinească spre 3% pe termen mediu, potrivit lui Lee. ”Per ansamblu, economia României se descurcă bine, a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere economică din UE. Dar, această creştere ar putea deveni tot mai fragilă, în lipsa unor măsuri. Măsurile de moderare fiscală şi de înăsprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai bună combinaţie pentru România. (...) A fost o creştere rapidă, bazată pe consum. Este nevoie de moderaţie şi de un ritm stabil”, a afirmat Lee. Şeful misiunii FMI a avertizat că deficitul de cont curent a crescut anul trecut, în contextul în care avansul importurilor, peste cel al exporturilor, a deteriorat balanţa comercială. ”Deficitele fiscale, alături de nivelul redus al investiţiilor, vor reduce spaţiul de manevră în viitor şi vor slăbi potenţialul de dezvoltare al României”, a spus Lee. Şeful misiunii FMI a atras atenţia asupra slabei colectări a taxelor, România fiind pe ultimele locuri din UE din acest punct de vedere. ”Aceste rezultate foarte slabe în ceea ce priveşte colectarea taxelor arată nevoia urgentă de reorganizare a autorităţilor fiscale şi a sistemelor IT. (...) Actualul nivel tehnologic este depăşit şi afectează nivelul colectării. Modernizarea sistemului IT ar trebui să fie prioritatea autorităţilor”, a afirmat Lee.

Totodată, Lee consideră că ar trebui impusă o limitare în domeniul creditării ipotecare pentru a reduce expunerea băncilor pe piaţa imobiliară.