Vergil Chițac, privind tema denumirii străzii “Mareșal Ion Antonescu”: acțiunile mele sunt răstălmăcite

Primarului municipiului Constanța, Vergil Chițac, a declarat, pe site-ul Primariei Constanța, că nu aatribuit vreun nume a unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității pentru străzile din municipiul Constanța.

Primarul Constanței mai informează că vor fi consecințe administrative complicate pentru locuitorii străzii respective.

Declarația primarului municipiului Constanța, Vergil Chițac cu privire la denumirea străzii ”Mareșal Ion Antonescu” din Constanța

„Constat cu regret că declarațiile și acțiunile mele privind tema denumirii străzii “Mareșal Ion Antonescu” din Constanța au fost și sunt răstălmăcite.

Strada respectivă există în municipiul Constanța cu această denumire din anul 2000, prin decizia Consiliului Județean Constanța.

Doi ani mai târziu, a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii. Cu toate acestea nimeni nu s-a sesizat pe plan local că denumirea acestei străzi ar trebui schimbată - nici autoritățile locale cu atribuții în domeniu, nici factorii politici responsabili, nici cetăţenii. Documentându-mă, am aflat abia acum că de-a lungul timpului au fost făcute solicitări repetate ale unor institute din România cu atribuţii în domeniul cercetării holocaustului către Primăria Constanţa, pe care primarii anteriori le-au ignorat. Procesul administrativ de schimbare a denumirii acestei străzi nu s-a finalizat din cauza absenței voinței politice a fostei administrații PSD de la nivelul municipiului Constanța.

S-a speculat în presă că aș încălca legea, făcându-se trimitere la art. 9, alin. (1), al Legii nr. 217 din 23 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002, potrivit căruia “Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice”. Eu nu am încălcat sub nici o formă această lege, pentru că nu am atribuit nici un nume din această categorie străzilor din municipiu.

În ceea ce privește demersul de redenumire a străzii, sunt pentru această inițiativă, am intenția și întreaga voință și disponibilitate de a remedia problema în cauză, după analiza efectelor și implicațiilor administrative specifice. Modificarea denumirii unei străzi se realizează printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța, însă ea trebuie fundamentată şi avizată de o comisie inter-instituţională.

Procesul va genera însă consecințe administrative complicate pentru locuitorii străzii respective, de la schimbarea actelor de identitate până la actualizarea tuturor documentelor ce conţin numele străzii. Vom analiza detaliat implicațiile administrative ale acestei decizii, iar pentru asta e nevoie de timp.

Regret interpretările tendențioase ale declarațiilor mele contextuale privind tema în cauză. Nu am negat niciodată rolul nociv al lui Ion Antonescu în ceea ce privește politicile de stat radicale față de evreii din România. Invit părțile interesate de tema în cauză la calm, echilibru și moderație. Invit la cooperare instituțională, acolo unde este cazul, pentru că inflamarea spațiului public nu servește nimănui. Invit totodată la moderație și responsabilitate – nu există nici cel mai mărunt motiv pentru speculații nefondate pe această temă, a cărei rezolvare va demonstra, la momentul respectiv, maturitatea și responsabilitatea abordărilor noastre.”