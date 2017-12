Verheugen: Am fost surprins de desfiinţarea ANPDC

Fostul comisar european Gunther Verheugen s-a declarat surprins de desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), apreciind că o astfel de instituţie trebuie să existe într-o ţară care are „povara” pe care o duce România în ceea ce priveşte drepturile copilului. „O ţară care poartă în această privinţă (a drepturilor copilului, n.red) povara pe care o poartă România trebuie să fie foarte atentă. De aceea am fost puţin surprins că ANPDC a fost desfiinţată”, a spus Verheugen. El a spus că o instituţie de acest gen este absolut necesară şi le-a cerut „prietenilor români” să revizuiască decizia. „O agenţie de acest gen este necesară şi le cer prietenilor mei români să revizuiască dacă se poate această decizie şi să se asigure că drepturile copilului sunt din punct de vedere instituţional pe deplin respectate”, a mai spus fostul înalt demnitar european. Gunther Verheugen a declarat că oprirea adopţiilor internaţionale era o necesitate în România, care devenise „o piaţă” a adopţiilor, el adăugând că, în opinia sa, este în continuare necesară menţinerea acestei politici. El şi-a amintit de argumentele „emoţionale” pe care le-au folosit cei care au dorit ca România să nu renunţe la adopţiile internaţionale, fiind în special vorba de organizaţiile americane. „În cele din urmă am avut câştig de cauză şi am reuşit să convingem instituţiile europene, Guvernul român, Parlamentul român, partidele politice din România că trebuie să existe un angajament naţional în favoarea schimbării sistemului de adopţii”, a spus Verheugen.