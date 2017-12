Verificare reuşită pentru FC Farul

O PRIMĂ REPRIZĂ FOARTE BUNĂ. FC Farul a încheiat la egalitate, scor 2-2, al doilea meci amical susţinut în stagiul din Antalya, disputat ieri, în compania formaţiei Amkar Perm, care a terminat sezonul trecut pe locul 13 în prima ligă din Rusia. Antrenorul Ştefan Stoica a început partida într-o formulă apropiată de cea folosită în primul amical din acest an, pierdut în faţa coreeenilor de la Gyeongnam FC, 0-1. Ca şi duminică, “Mourinho” s-a văzut nevoit să-l împrumute din nou pe Cătălin Grigore, de la Unirea Urziceni, pentru că cei doi portari ai farului, Adrian Vlas şi Radu Sardescu, nu s-au refăcut complet după accidentările suferite zilele trecute. Singura schimbare a reprezentat-o titularizarea lui Ben Teekloh în dauna lui Marius Soare, tehnicianul constănţean apelând la următoarea formulă de start: C. Grigore - Măţel, Păcuraru, Larie, Mendy - Pantelie, Teekloh, B. Andone, C. Matei - Cristocea - M. Ene. În această formulă, gruparea de pe litoral a dominat prima repriză, reuşind să conducă la pauză cu 2-1. Elevii lui Ştefan Stoica au deschis scorul prin Larie, încă din min. 4, au fost egalaţi în min. 25, iar Marius Ene şi-a readus echipa în avantaj cinci minute mai târziu. Repriza secundă s-a disputat pe un vânt puternic şi o ploaie rece, motiv pentru care jocul s-a transformat într-o luptă la mijlocul terenului. Ruşii au egalat din nou, în min. 55, iar scorul a rămas neschimbat până la final, chiar dacă antrenorul Farului i-a trimis în teren din min. 70 şi pe Mansur, Andrade, Doicaru şi Ignat, ultimul debutând astfel pentru formaţia de pe litoral.

Constănţenii vor mai disputa încă trei meciuri în cantonamentul din Turcia, primul fiind programat chiar mâine, când vor da piept cu echipa secundă a ruşilor de la Krylia Sovietov. Pe 6 februarie, elevii lui “Mourinho” vor da piept cu Hrvatski Dragovoljac, din Croaţia, locul 5 la finalul turului în Liga a II-a, în timp ce ultima partidă de verificare va avea loc pe 10 februarie, cu FC Shakhtyor Soligorsk, care a încheiat pe poziţia a 8-a în sezonul trecut în prima ligă din Belarus. Iniţial, Farul avea programat un joc şi pe 9 februarie, însă acesta a fost anulat.

ION BARBU ŞI-A DEPUS MEMORIU. Pus pe lista de transferuri în această iarnă de conducerea grupării de pe litoral, veteranul Ion Barbu şi-a depus ieri memoriu la Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor, reclamând faptul că nu şi-a primit salariul în ultimele patru luni. „Nu mi-aş fi dorit să se ajungă la acest lucru, însă nu am mai luat bani de patru luni. Nu mi se pare normal să fiu tratat aşa, după zece ani petrecuţi la FC Farul. În vară, contractul meu a fost înjumătăţit, conform unei clauze din contract, şi nu pot să mai accept încă o înjumătăţire în această iarnă. Nu vreau să devin liber de contract, ci doresc să-mi primesc banii cuveniţi. Sunt în continuare la dispoziţia clubului şi, dacă este nevoie de mine la prima echipă, sunt pregătit”, a spus Barbu.