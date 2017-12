Verificări în Poliţie

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a declarat, ieri, că toate inspectoratele de poliţie din ţară vor fi verificate atât în acest an, cât şi în anul 2011 şi că fiecare raport de analiză a activităţii va fi discutat \"punctual\". \"Urmează să analizez fiecare inspectorat. Şi în acest an, şi în 2011 vom face o evaluare a IPJ-urilor. Când vom avea la nivelul fiecărui IPJ un raport clar, îl vom analiza punctual. Am făcut până acum la IPJ Neamţ, Arad şi Bistriţa\", a declarat ministrul de Interne. Întrebat dacă în urma raportului de la IPJ Neamţ va fi schimbată întreaga conducere de acolo, Igaş a răspuns că este convins că sunt necesare \"modificări în conducerea IPJ Neamţ\" şi a precizat că redobândirea \"credibilităţii\" poliţiştilor este importantă, de aceea va trebui să meargă \"până la capăt\" cu ancheta în acest caz. \"Categoric, atunci când toate măsurile vor fi finalizate, cred că va trebui să facem modificări în conducerea IPJ Neamţ şi vom vedea, la momentul potrivit, cine va lua conducerea. Ceea ce vreau să transmit este că ne preocupă siguranţa cetăţeanului, că ne preocupă credibilitatea fiecărui poliţist şi cred că remedierea imaginii pe care o avem acum ţine în primul rând de noi. Trebuie să mergem până la capăt, pentru a recâştiga credibilitatea Poliţiei\", a declarat Igaş. În plus, ministrul de Interne a afirmat că demiterea fostului şef al Poliţiei Române, Petre Tobă, \"are legătură cu ce s-a întâmplat la Neamţ\", dar a anunţat că vor urma şi alte demiteri. \"Măsurile luate sunt corecte şi echilibrate, luate în urma unei stări de fapt găsite. Demiterea lui Tobă are legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Neamţ, pentru că nu este permis niciunui angajat al Ministerului de Interene să tolereze asemenea fapte, care înţeleg că erau cunoscute de mai mult timp. Cei care au trebuit să plătească într-o primă fază au plătit, dar vor urma şi alţii\", a mai spus Traian Igaş.