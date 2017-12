Verificări utile pentru CVM Tomis

Reveniţi aseară din Muntenegru, după ce au participat săptămâna trecută la turneul internaţional de la Budva, jucătorii de la CVM Tomis Constanţa îşi vor relua miercuri antrenamentele în Sala Sporturilor. Următorul meci de campionat este cel de sâmbătă, cu SCM U. Craiova, programat pe teren propriu, de la ora 17.00. Va fi ultima repetiţie pentru CVM Tomis înaintea primului joc din actuala ediţie a Cupei CEV, care va avea loc miercurea viitoare, în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 20.15. De altfel, Tomis a participat în turneul de la Budva tocmai pentru a-şi verifica potenţialul înaintea “dublei” cu Montpellier, din Cupa CEV. „Au fost meciuri de pregătire foarte bune, în compania unor echipe de Liga Campionilor. Cred că echipa noastră a jucat bine, ţinând cont că am mers până acolo 26 de ore cu autocarul. În faţa a două campioane, am demonstrat că şi campioana României poate face faţă unui asemenea nivel de joc. Radnicki şi Budvanska nu sunt formaţii extraordinare de Liga Campionilor, dar sunt oricum peste cele din România”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „În prima partidă s-a jucat mai slab, în faţa unei echipe sârbe tinere şi foarte ambiţioase. Contra formaţiei gazdă am reuşit un joc mai bun şi o victorie în cinci seturi. În concluzie, a fost un turneu util, în care am întâlnit două campioane din fosta Iugoslavie, şi cred că ne-am comportat bine, în condiţiile în care nu am avut nicio schimbare pentru postul de extremă”, a declarat Milen Uzunov, directorul sportiv al Tomisului. Campioana României a deplasat în Muntenegru doar 12 jucători, pentru că Renato şi-a reziliat contractul cu Tomis, iar Didorciuc nu a primit viză pentru a intra în Serbia şi Muntenegru.