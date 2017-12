Verificările ANRP la Nana au ajuns la DNA

Achiziţionarea sutelor de hectare de teren agricol de către Traian Băsescu prin fiica sa, Ioana Băsescu, este cercetată de o comisie parlamentară. În mod normal, faptul că cineva îşi cumpără teren agricol nu constituie o ştire de interes naţional. Şeful statului a transformat însă tranzacţia în subiect de “breaking news” după ce s-a lăudat cum a fost consiliat de Adrian Rădulescu, un funcţionar plătit de stat, dar care foloseşte resursele instituţiei pentru o afacere privată, după ce a anunţat, mândru nevoie mare, că l-a sunat pe ministrul de Finanţe să-l roage să nu-l lase fără slujbă pe şeful CEC şi după ce au apărut semne de întrebare privind acordarea celui mai mare credit de către o bancă de stat doar… Ioanei Băsescu. Acum, toate astea sunt în vizorul unei comisii parlamentare, denumită generic „Călăraşi“, după numele judeţului în care şi-a luat pământ Traian Băsescu.

VERIFICĂRI La Comisia „Călăraşi“ din Parlamentul României au continuat şi ieri audierile cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii (ANRP). Preşedintele ANRP, George Băeşu, a declarat că verificările făcute în mai multe localităţi din judeţul Călăraşi de Corpul de Control al Autorităţii nu au legătură cu problemele cercetate de Comisia parlamentară. „În schimb, din raportul pe care noi l-am transmis DNA este evident că sunt câteva aspecte legate de Comisia Nana care au reprezentat subiecte de interes şi pentru membrii comisiei (n.r. „Călăraşi“)“, a spus Băeşu. Şeful ANRP a arătat că în raportul transmis la DNA de către această instituţie sunt şi câteva elemente legate de unele suprafeţe de teren preluate în perioada 2002 - 2007 de către Comisia locală pentru fond funciar din Nana de la Agenţia Domeniilor Statului (ADS): „DNA ne-a solicitat nouă verificări şi formularea unor puncte de vedere ca specialişti, ca instituţie a statului care coordonează activitatea în materia restituirilor. Noi am verificat, am făcut un raport pe care l-am înaintat DNA. Noi verificăm în continuare, dacă ni se cere, cum s-au făcut restituirile, cum s-au făcut preluările de teren de la ADS către Comisie“. El a precizat că verificările efectuate de ANRP au arătat, printre altele, că unele persoane care au făcut cerere de restituire au primit teren la Fundulea, deşi exista teren suficient în comuna Nana. Acesta a mai spus că a aflat din presă despre problemele de la Nana, care fac acum obiectul cercetărilor comisiei parlamentare, şi că ANRP nu are documente suplimentare.

NOI AUDIERI Mihai Vifor a precizat, după audierea lui Băeşu, că membrii comisiei au solicitat câteva documente de la ANRP şi urmează ca săptămâna viitoare să primească aceste documente, pentru ca pe baza lor să tragă o concluzie. Membrii comisiei continuă şi săptămâna viitoare audierile, iar printre cei chemaţi să dea explicaţii se numără fostul prefect al judeţului Călăraşi, Doru Ioan Tărăcilă, secretara Primăriei Nana, Tudoriţa Nicolae, şi fostul director al Institutului Fundulea, Stelian Fuia.