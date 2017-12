Veritas dixit!

FOSTA MISS VREA DOAR DEPUTAT Roberta Anastase, în calitatea ei de şefă a Camerei Deputaţilor (CD), a ţinut prima pagină a ziarelor când a numărat din doi în doi atunci când, la Cameră, s-a votat Legea Pensiilor. Performanţa ei nu ar putea fi vreodată egalată de nici un politician. Să numeri de două ori mai multe voturi decât parlamentari prezenţi în sală e „act de curaj” doar din partea unei foste Miss România propulsată de partidul mamă - PDL în fruntea Parlamentului! Din fericire pentru unii sau nefericire pentru alţi politicieni care o apreciau pe Anastase doar pentru calităţile ei fizice (n.r. - înălţime şi părul blond) ea a decis că e cazul să nu mai aspire să-şi recupereze funcţia de şefă a Camerei, după ce în vară a fost pusă pe liber de USL, şi a anunţat public că nu mai vrea să fie... şefă peste deputaţi. Să stea liniştită, nimeni nu o să îi ducă dorul! Probabil nici colegii săi democrat liberali care au trimis-o în fruntea Camerei. \"Am transmis conducerii partidului punctul meu de vedere cu privire la o posibilă depundere a unei contestaţii la Curtea Constituţională a României (CCR) de către PDL, care să vizeze hotărârea CD de revocare a mea din funcţia de preşedinte. În această adresă am explicat că eu nu consider oportună depunerea unei astfel de contestaţii\", a fost motivul invocat de Anastase. Un alt pretext invocat de fostul „model” din politica românească este că „românii trebuie să vadă că USL exercită puterea politică în România şi a lor este responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă astăzi în ţară\", de parcă căldura din scaunul de preşedinte a Camerei nu era suficientă. Cine ştie, poate acum vrea să devină şi ea europarlamentar exact ca fiica cea mică a lui Traian Băsescu. O fi EBA model şi pentru Roberta Anastase, cum este pentru sora ei mai mare Ioana Băsescu. Vorba aia românească funcţionează, cine se aseamănă se adună!

PEDELIŞTII SAR ÎN AJUTOR Colegii democrat liberali s-au conformat repede cu cerinţa Robertei Anastase şi au decis să nu depună contestaţie la CCR privind revocarea ei pentru şefia Camerei. Prim-vicepreşedintele PDL Cezar Preda a declarat că PDL a decis să nu mai depună contestaţie privind revocarea fostei miss de la conducerea Camerei, în schimb democrat-lberalii sunt dispuşi „să meargă până la capăt” în ceea ce priveşte soluţionarea sesizării privind şefia Senatului. „În ceea ce priveşte şi solicitatea de revocare a preşedintelui Camerei, este şi decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor care şi-a exprimat deja în fata presei punctul domniei sale de vedere. Eu mă lupt principial pentru cineva, pentru o funcţie, cu condiţia ca şi persoana respectivă să dorească acest lucru”, a fost motivul invocat de Preda.