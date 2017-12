Două edituri chineze au tradus din greşeală şi au pus în vânzare o versiune erotică a poveştilor fraţilor Grimm, fiind nevoite apoi să retragă din librării cărţile foarte libertine, a informat, marţi, presa chineză. China Friendship Publishing Company şi China Media Time au luat ca bază pentru traducere o adaptare liberă a poveştilor de către doi autori japonezi. ”Nu reuşeam să găsim ediţia originală germană a basmelor culese de fraţii Grimm şi atunci am folosit o ediţie japoneză”, a povestit cotidianului ”Global Times” o sursă din conducerea China Media Time. În ediţia revăzută şi adaptată pentru un public adult, Albă ca Zăpada este o nimfomană care are relaţii sexuale cu tatăl ei şi cu cei şapte pitici. La moartea ei, un prinţ necrofil se îndrăgosteşte de cadavru. ”Cartea nu se adresa copiilor, dar a fost pusă în raioanele cu cărţi pentru copii şi am cerut imediat retragerea ei”, a adăugat sursa.