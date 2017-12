Versiune multimedia a “Cinei cea de taină” a lui Da Vinci

O versiune multimedia a celebrei lucrări “Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci, realizată de cineastul britanic Peter Greenaway, va fi prezentată la New York, în luna decembrie, au anunţat reprezentanţii sălii de expoziţie Arsenal, una dintre cele mai importante din oraşul american. Experienţa reprezintă “o manipulare a luminii, sunetului şi iluziei teatrale, care creează un mediu dinamic şi permite ca opera lui Da Vinci să fie văzută din diverse perspective”, potrivit comunicatului emis de Arsenal, o fostă armurărie situată în nord-estul cartierului Manhattan.

Expoziţia include o replică exactă a picturii murale realizate în secolul al XV-lea pe un zid al mănăstirii Santa Maria Delle Grazie din Milano, considerată una dintre operele majore ale Occidentului. Originalul are o înălţime de 4,6 metri şi o lungime de 8,8 metri, ca şi versiunea realizată de Peter Greenaway, care va fi prezentată publicului în perioada 3 decembrie - 11 ianuarie. Vizitatorii vor putea, mai întâi, să vizioneze, timp de 40 de minute, o animaţie sonoră despre pictura renascentistă. Se va trece apoi într-o sală care recreează mănăstirea milaneză, pentru a admira copia lucrării “Cina cea de taină” şi vor putea vedea, de asemenea, un performance multimedia realizat de Peter Greenaway, inspirat de “Nunta din Cana” de Paul Veronese.

Regizorul britanic Peter Greenaway a realizat experimente similare cu “Rondul de noapte” al lui Rembrandt, în 2006, la Amsterdam, tot cu “Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci, în 2008, la Milano şi cu “Nunta din Cana”, la Bienala de la Veneţia din 2009. Pictura este o artă omniprezentă în opera cinematografică a lui Peter Greenaway, celebru pentru filme precum “The Belly of an Architect / Burta arhitectului” din 1987, “The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover / Bucătarul, hoţul, soţia hoţului şi amantul ei” din 1989 şi “The Pillow Book / Cartea de căpătâi” din 1996.