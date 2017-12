Versuri scrise de Amy Winehouse, subiect de examen la Cambridge

Studenţii Universităţii Cambridge din Marea Britanie au avut de analizat la un examen de sfîrşit de an versurile unui cîntec compus şi interpretat de turbulenta cîntăreaţă britanică. Studenţii au fost rugaţi să compare piesa lui Amy Winehouse intitulată „Love is a Losing Game”, pe care aceasta l-a compus împreună cu producătorul Mark Ronson, cu melodii create de Bob Dylan („Boots of Spanish Leather”), Billie Holiday („Fine and Mellow”) şi de exploratorul secolului al XVl-lea Sir Walter Raleigh („As You Came from the Holy Land”). Studenţii au avut întotdeauna de comparat la examene compozitori şi scriitori din epoci diferite, numai că publicaţia „The Cambridge Student” a indicat că învăţăceii au fost surprinşi să descopere versurile lui Amy Winehouse la examenul de critică literară.

Amy Winehouse a cîştigat recent un prestigios premiu Ivor Novello pentru piesa „Love is a Losing Game”. Un critic britanic a spus despre single-ul „Love Is a Losing Game” că este înconjurat de „imagini cu fum de ţigară, sticle goale de votcă şi mascara scursă” şi că este poate „cel mai sfîşietor cîntec pe care Amy Winehouse l-a înregistrat vreodată”.