“Vertigo” de Alfred Hitchcock, cel mai bun film din toate timpurile

Lungmetrajul ”Vertigo”, în regia lui Alfred Hitchcock, s-a clasat pe primul loc al clasamentului celor mai bune filme, realizat în urma unui sondaj al revistei ”Sight & Sound”, editată de Institutul Britanic de Film. Revista a fost publicată pentru prima dată în anul 1932 şi are abonaţi din 60 de ţări. ”Vertigo” a detronat filmul lui Orson Welles, ”Citizen Kane / Cetăţeanul Kane”, care a condus clasamentul celor mai bune filme în ultimii 50 de ani. ”Vertigo”, care îi are ca protagonişti pe James Stewart şi Kim Novak, a obţinut cu 34 de voturi mai mult decât ”Citizen Kane / Cetăţeanul Kane”. Alfred Hitchcock considera ”Vertigo” drept cel mai personal dintre filmele pe care le-a regizat, tratând obsesia sa recurentă pentru dragoste şi împărtăşirea ei.

Sondajul revistei ”Sight & Sound” este realizat o dată la zece ani, din anul 1952. De data aceasta, sondajul a inclus 846 de critici de pe toate continentele, care au ales din 2.045 de filme. ”Citizen Kane / Cetăţeanul Kane” a fost câştigătorul a cinci asemenea sondaje, începând din anul 1962, dar în topul de anul acesta, filmul lui Orson Welles s-a clasat pe locul al doilea. Pe locul al treilea s-a situat ”Tokyo Story”, semnat de Yasujiro Ozu. Topul 10 al celor mai bune producţii include şi filme mute precum ”Aurora” de F.W. Murnau, ”Man with A Movie Camera” de Dziga Vertov şi ”The Passion of Joan of Arc”, de Carl Dreyer. De altfel, este pentru prima dată când aceste filme au intrat în clasament.

Într-un sondaj separat, 358 de regizori din întreaga lume au declarat că ”Tokyo Story”, în regia lui Yasujiro Ozu, este filmul lor preferat. Acest lucru a făcut ca lungmetrajul ”Citizen Kane / Cetăţeanul Kane” să împartă locul al doilea cu ”2001: A Space Odyssey / Odiseea Spaţială”, de Stanley Kubrick. În acest top realizat de regizori, ”Vertigo” a ocupat abia locul al şaptelea. Printre regizorii care au participat la sondaj s-au numărat Woody Allen, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Mike Leigh, Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Aki Kaurismaki şi Bong Joon-ho, printre cei mai premiaţi cineaşti ai momentului.

Lista completă arată astfel:

1. ”Vertigo” (Alfred Hitchcock, 1958)

2. ”Citizen Kane / Cetăţeanul Kane” (Orson Welles, 1941)

3. ”Tokyo Story” (Yasujiro Ozu, 1953)

4. ”La Regle du Jeu” (Jean Renoir, 1939)

5. ”Sunrise: a Song for Two Humans / Aurora” (F.W. Murnau, 1927)

6. ”2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968)

7. ”The Searchers / Căutătorii” (John Ford, 1956)

8. ”Man with A Movie Camera” (Dziga Vertov, 1929)

9. ”The Passion of Joan of Arc” (Carl Dreyer, 1927)

10. ”8½” (Federico Fellini, 1963)