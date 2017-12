Vestas deschide la Bucureşti al doilea centru de servicii pentru eoliene

Producătorul danez de turbine eoliene Vestas va ajunge în august la o capacitate instalată, în România, de 1.100 MW, faţă de 800 MW în prezent, şi vrea să deschidă la Bucureşti, anul viitor, al doilea centru de servicii al companiei, după cel din Madrid. La nivel internaţional, Vestas are peste 20 de fabrici, dar nu ia în calcul construcţia unei unităţi de producţie în România, deoarece aceasta este o \"piaţă mică şi imatură\", a declarat Cătălina Dragomir, directorul de vânzări al Vestas România, într-o prezentare pentru presă în oraşul danez Aarhus, la sediul central al Vestas. \"Asta nu înseamnă că în viitor excludem posibilitatea (deschiderii unei fabrici în România - n.r.)\", a arătat el. Vestas are 60 de angajaţi în România şi vrea să suplimenteze personalul, anul viitor, la 200 de persoane. Dragomir a afirmat că în ultimii patru ani Vestas a avut vânzări în România de aproximativ 1,5 miliarde de euro şi cifră de afaceri de \"sute milioane de euro\", dar fără să ofere informaţii precise. Costul instalării unui MW în turbine eoliene este de aproape 1,5 milioane euro, din care circa 75% reprezintă costul echipamentelor. O turbină eoliană are peste 20.000 de componente, dar niciuna nu este construită în România. Alţi producători de turbine eoliene prezenţi pe piaţa locală sunt GE din America, Gamesa din Spania şi Sinovel din China. Vestas are la nivel global 18.000 de angajati şi a instalat 49.000 de turbine în 70 de state.