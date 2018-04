Veste EXCELENTĂ pentru pacienții constănțeni!

În curând, pacienții constănțeni vor beneficia de serviciile angiografului la ei acasă; problemele din trecut fiind rezolvate.

Reamintim că, încă din 2015, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța a fost inclus într-un proiect cu impact major asupra sănătății populației. Ziarul nostru anunța că este vorba despre un proiect de angiografie, în care sunt implicate 17 centre, care vor fi dotate cu aparate, pentru a ridica nivelul de performanță în stabilirea diagnosticului și tratamentului bolilor cardiovasculare. Beneficiarul proiectului, Academia de Științe Medicale, prin vocea vicepreședintelui prof. univ. dr. Radu Deac, ar fi reclamat întârzierea montării aparatului și chiar o posibilă excludere a SCJU din cadrul proiectului. În replică, atât conducerea spitalului constănțean, cât și reprezentanții Consiliului Județean, care are în grijă din punct de vedere administrativ spitalul, explicau atunci motivul pentru care s-a întârziat cu documentația, dar și faptul că aparatul a fost adus pe 20 noiembrie 2015 și nu poate fi montat în orice spațiu.

Tot atunci anunțam că la nivel național se derulează proiecte cu impact major asupra sănătății populației. Vicepreședintele Academiei de Științe Medicale (prin academie fiind implementate unele proiecte, făcându-se unele achiziții), prof. univ. dr. Radu Deac, preciza că acestea implică foarte multe fonduri europene. ”E un proiect de angiografie, de exemplu, cu 25 de milioane de euro, în care vor fi implicate 17 centre, care vor fi dotate cu aparate, pentru a ridica nivelul de performanță și a crește acuratețea în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare către populație. Este, de fapt, o salbă de centre, începând cu Constanța, Buzău, Iași, Suceava, Târgu Mureș, Brașov, Cluj, Timișoara, Arad și Craiova. Am insistat pentru că este, într-adevăr, o cercetare foarte importantă”, declara atunci prof. dr. Radu Deac.

Precizăm, de asemenea, că ”în sarcina SCJU erau obținerea certificatului de urbanism, contractarea serviciilor de proiectare pentru spațiul respectiv, pe cheltuiala spitalului, obținerea autorizației de construcție, achitarea taxei și tarifului către CNCAN și dosarul de autorizare care trebuie depus la Ministerul Sănătății”, așa cum explica atunci Cristinel Dragomir (CJC). El a explicat pas cu pas toate etapele derulate, pe date, concret, arătând că amânarea a fost cauzată de cei de la Siemens, care au trimis actele prea târziu.

După peste 2 ani, lucrurile au fost puse la punct. Așa că, în sfârșit, cea mai mare unitate sanitară din județ - SCJU, are funcțional angiograful.

Ce este? Angiograful este aparatul de extremă precizie cu ajutorul căruia se pot depista probleme dar, în același timp, acestea pot fi și remediate. Bolnavul scapă de bisturiu, iar problema de sănătate este rezolvată într-o singură ședință. Cu ajutorul investigației se pot cerceta radiologic vase de sânge chiar și de un milimetru în diametru dintr-un anumit segment al corpului. Astfel, specialiștii cardiovasculari depistează dar și diagnostichează corect și rapid problema.