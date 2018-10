Veste proastă pentru cei cu profesii liberale! Cresc taxele!

Ministrul Muncii – Lia Olguţa Vasilescu a confirmat recent că cei care obțin venituri din activităţi independente vor avea mai mult de plătit pentru contribuţiile la pensii (CAS) şi la sănătate (CASS). Potrivit ministrului Muncii, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie va creşte de la 1.900 de lei la 2.050 de lei. Astfel, obligaţia de a plăti contribuţii sociale este stabilit în funcţie de salariul minim brut.

De la 1 ianuarie 2019, pragul pentru calcularea CAS şi CASS va creşte de la 22.800 lei la 24.600 de lei, prin creşterea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei.

Persoanele care obţin venituri din activitati independente sunt: PFA – Persoana fizica autorizata, II – Intreprindere individuala, IF – Intreprindere Familiala, PFI – Persoane Fizice Independente, Profesii Liberale, Toate activitatile economice, organizate sub alte forme, care aplica regulile contabilitatii in partida simpla, impozitate in sistem real sau la norma de venit.

Contributiile sunt obligatorii pentru un venit net estimat/realizat mai mare decat plafonul de 12 salarii minime brute.

Procentul de CAS este 25%, în timp ce procentul CASS este de 10% din baza de calcul.