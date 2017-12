Vești bune! Mai mulți copii pot primi bani pentru a merge la grădiniță!

Vești bune pentru familiile care au copii de grădiniță! Guvernul a extins categoria copiilor înscriși în învățământul preșcolar care pot beneficia de programul ”Fiecare copil în grădiniță”, eliminând vârsta minimă de la care se poate acorda acest drept (3 ani), precum și vârsta maximă până la care se poate acorda (6 ani). Astfel, de tichetul social destinat să încurajeze copiii din familiile defavorizate să urmeze grădinița vor beneficia și copiii sub vârsta de 3 ani, dacă urmează cursurile învățământului preșcolar, precum și copiii care depășesc vârsta de 6 ani și care continuă să meargă la grădiniță ca urmare a recomandărilor specialiștilor (copii cu dizabilități și/sau cu dificultăți de învățare). Beneficiază de acest drept copiii ce provin din familii al căror venit lunar pe membru de familie este de până la 284 lei, în cursul anului 2016. Prin eliminarea acestor limite de vârstă se estimează că vor putea beneficia de tichetul social acordat prin Programul ”Fiecare copil în grădiniță” încă 29.000 de copii ce provin din familii defavorizate. Pentru copiii înscriși în învățământul preșcolar în anul 2015-2016, termenul de depunere a cererilor de solicitare a acestui stimulent este de maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență adoptate de Guvern. Până în prezent, au fost înregistrate circa 60.000 de cereri de acordare a acestui tichet social, sub numărul estimat inițial de 111.400. Legea privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar promovează prezența la grădiniță a copiilor, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar care poate fi folosit doar pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte sau rechizite. Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Pentru 2016, pentru finanțarea Programului ”Fiecare copil în grădiniță” a fost alocată suma de 55,5 milioane de lei, asigurată de la bugetul de stat.