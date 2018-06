Vești bune pentru bolnavii de cancer! Casa Soarelui se va redeschide

În ședința de Guvern din 7 iunie, Executivul a aprobat Hotărârea de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, precum și trecerea acestuia în domeniul public al județului Constanța. Imobilul la care facem referire este Centrul de îngrijiri paliative Casa Soarelui. Decizia a venit ca urmare a unei solicitări a Consiliului Județului Constanța. Potrivit acestei solicitări imobilul nu își va schimba destinația și va fi folosit pentru îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni grave. Odată ce hotărârea va intra în vigoare, vor fi demarate procedurile de predare în administrare a imobilului către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

„Din momentul în care am aflat că acest centru este în pericol de a se închide am vrut să vin în sprijinul acestor persoane grav bolnave. Mă bucur că am găsit susținere din partea autorităților centrale și astfel o solicitare de-a noastră și-a găsit rezolvare. M-am preocupat constant să ofer constănțenilor posibilitatea de a găsi, în județul nostru, cea mai bună soluție de tratament, la standarde europene. În acest moment Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța are prevăzute în buget sume pentru funcționarea acestui centru și voi face toate demersurile necesare ca el să devină funcțional în cel mai scurt timp” a declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu.

Casa Soarelui va deveni, conform prevederilor legale, Compartiment de îngrijiri paliative în cadrul Secției de oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, va fi dotată și se va asigura personal medical calificat pentru îngrijirea pacienților internați în această secție.