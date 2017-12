Vești bune! Tichete de 200 de lei pentru programele after school!

Părinții care își vor înscrie copiii de clasele 0 - IV la programele after school vor primi tichete în valoare de 200 de lei, după ce Camera Deputaților a aprobat tacit propunerea legislativă care prevedea modificarea Legii Educației. Potrivit proiectului, părinţii urmează să primească tichetele de 200 de lei pentru plata serviciilor after school de anul viitor. Programul reprezintă un ajutor pentru fiecare elev și cuantumul acestuia va acoperi, integral sau parțial, costurile școlii sau ale organizațiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de copii după finalizarea lecțiilor. Potrivit proiectului, tichetul se acordă pe baza unei cereri din partea părintelui sau reprezentantului legal al copilului și se realizează pentru fiecare copil în parte, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii la școală. La Constanța, în anul școlar trecut, programul ”Școală după școală” a funcționat în 7 unități de învățământ (Școala Gimnazială (ȘG) nr. 7 ”Remus Opreanu”, ȘG nr. 33 ”Anghel Saligny”, ȘG nr. 37, ȘG nr. 3 ”Ciprian Porumbescu”, ȘG nr. 43 ”Ferdinand”, ȘG. nr. 24 ”Ion Jalea” și Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu”. În județ, alte 3 școli au activ acest proiect, respectiv ȘG nr. 2 ”Grigore Moisil” Năvodari, ȘG ”A.V. Rădulescu” Murfatlar și Liceul ”Anghel Saligny” din Cernavodă. Programul se desfășoară în interiorul școlilor, cu cadre didactice specializate, unde elevii iau masa, fac temele și participă la activități de petrecere a timpului liber. În prezent, programul este susținut financiar de părinți. Aceștia trebuie să aștepte acum publicarea legii în „Monitorul Oficial“ și publicarea normelor de aplicare ale acesteia.