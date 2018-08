Vești noi pentru bolnavii cu hepatită C!

Negocierile CNAS cu deținătorii de autorizații de punere pe piață a tratamentelor fără interferon în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală C s-au finalizat cu succes. În zilele următoare, cei trei deținători de autorizații de punere pe piață cu care s-au purtat negocierile urmează să depună la sediul instituției documentația necesară pentru încheierea propriu-zisă a contractelor.

Noua etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C va ținti un număr de 13.000 pacienți eligibili, din care:

• 12.100 pacienţi cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză compensată);

• 750 pacienţi cu fibroză F4 şi ciroză decompensată;

• 100 pacienţi cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză;

• 50 pacienţi cu transplant hepatic şi de alte organe solide, indiferent de gradul de fibroză.

Odată cu creșterea numărului de pacienți eligibili față de precedentele etape de tratament fără interferon, vor fi desemnate și două noi centre (Pitești și Bacău) în care se vor putea iniția și monitoriza aceste tratamente de medici cu experiență în domeniu, ridicând la 13 numărul total al acestor centre.

În etapa viitoare vor fi disponibile trei scheme de tratament care vor putea oferi o soluție personalizată pentru fiecare pacient. Schema de tratament adecvată și a durata tratamentului (între 8 și 24 săptămâni) va fi decisă de medicul curant în funcție de starea clinică și particularitățile fiecărei persoane în parte.

Totodată, CNAS a inițiat și demersurile necesare pentru includerea condiționată a noilor tratamente fără interferon în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală (HG720/2008 cu modificările și completările ulterioare). Urmează ca noile contracte cost-volum-rezultat să înceapă să se deruleze efectiv de la începutul lunii următoare includerii noilor tratamente în lista menționată (cel mai târziu 1 octombrie).

”Noile contracte cost-volum-rezultat vor însemna o schimbare calitativă majoră în tratamentul fără interferon a hepatitei virale C. Aș menționa că deși negocierile pentru aceste contracte au fost mai complicate, derulându-se pentru prima oară cu mai mulți deținători de autorizații de punere pe piață, am reușit să le finalizăm cu condiții mai avantajoase pentru CNAS și într-un timp mult mai scurt decât în precedentele etape de tratament” – a declarat președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.