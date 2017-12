Vești nu prea bune de la meteorologi pentru Constanța!

Meteorologii anunță pentru joi, 9 martie, vreme noroasă la Constanța, cu temperaturi maxime de până la 13 grade C și cu minime cuprinse în intervalul 3 și 5 grade C. Vineri, 10 martie, vremea continuă să se răcească, meteorologii anunțând și ploi la malul Mării Negre. Temperaturile maxime nu vor depăși 11 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 6 grade C. Din păcate și sâmbătă va continua să plouă la Constanța. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 9 și 12 grade C, iar minimele se vor situa între 3 și 6 grade C, potrivit meteorologilor.