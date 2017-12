Vești proaste de la meteo. De Paște plouă în Dobrogea

Regimul termic se va încadra în limitele climatologice normale pentru această perioadă, valorile termice diurne urmând să nu depășească 21 de grade Celsius la nivelul întregii țări, în timp ce ploile își vor face, din nou, apariția. De Paște se anunță precipitații pe arii extinse, în general moderate cantitativ, însă local mai însemnate, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) valabile pentru intervalul 25 aprilie - 8 mai. În Dobrogea, răcirea vremii va continua până pe 26 aprilie, când media maximelor va ajunge la 11 grade C. După acest interval, până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, valorile termice diurne se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu o medie a maximelor de 17 - 19 grade C. Regimul termic nocturn va ajunge sub cel normal pe 27 aprilie, când media temperaturilor minime va fi de 5 grade C, însă ulterior această medie nocturnă nu va avea modificări semnificative până pe 8 mai și se va încadra între 7 și 11 grade C. Pe 25 și 26 aprilie și între 1 și 3 mai va ploua pe arii extinse și moderat cantitativ, iar ploi în general slabe se pot semnala zilnic, cu precădere pe parcursul săptămânii viitoare.

CUM VA FI VREMEA LA MUNTE

La munte, media temperaturilor diurne va fi scăzută în primele două zile, respectiv de două - trei grade Celsius, după care va deveni normală pentru această perioadă din an și va oscila între 7 și 11 grade C, până pe 8 mai. Tendința regimului termic mediu nocturn este tot de creștere semnificativă, de la valori predominant negative până pe 27 aprilie la medii pozitive ale temperaturilor minime, cuprinse între un grad și 4 grade C. Pe 25 - 26 aprilie, 29 aprilie și între 1 și 3 mai va ploua pe arii extinse, moderat cantitativ, iar ploi în general slabe se vor semnala, temporar, cu precădere pe parcursul celei de-a doua săptămâni. În primele două zile, la altitudini mai mari vor predomina ninsorile.