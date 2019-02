Vești proaste pentru constănțeni! S-a scumpit gigacaloria!

07:36:29 / 01 Februarie 2019

congaz ul primeaza

toata lumea se debransaza de la radet si isi instaleaza gase da e mult mai ieftin ca la radet dar cand ai revizia din 2 in 2 ani si cea de 10 ani angajati care vin sa iti faca revizia te prostesc pe fata ca sa castige compania congaz sume nemeritate( din pacate congazul detine monopolul si daca reclami o nedreptate in fata lor esti un gandac care trebuie strivit instantaneu) din pacate o alta sursa de caldura pe timp de iarna nu ai decat cu soba pt a scapa de jacmaneala congaz doar ce am facut revizia de 2 ani la o luna jumatate diferenta mare fata de cea facuta acum 2 ani , am ales pe mail serviciul simplu pt revizia actuala care ar fi costat 325 lei cand au venit sa ,, faca revizia ,, au scris contractul si au adus argumente cum ca daca platesti in rate si pt serviciul de peste 2 ani deci din 2021 iesi mai ieftin , pe moment nu am realizat ca iesi cu 500 lei in pierdere pt ca suma totala nu era trecuta in contract ci doar o rata de 18lei/luna timp de 22 respectiv 24 de luni foarte convenabil am semnat ,,cel mai avantajos contract dupa spusele celor 2 angajati ,, apoi am stat si am clculat ca pt 2 revizii cea actuala si cea din 2021 suma ar fi de aprox 9 mil jum enorm de mult se mai putea face inca o revizie, am reclamat acest contract jecmanos abuziv la congaz iar pe iei ii doare in cur acum profitul primeaza daca erau seriosi scriau suma reala pe 2 revizii nu iti puneau o rata foarte incantatoare pt a te prosti la serviciul simplu ales initial era suma totala de 325 dar pt a si face curu mare patronul congaz umbla cu smecherii la tv au fost difuzate multe cazuri cu explozii de la centrala da pt ca revizia e menita sa iti ia banii si atat , ce fac dau cu un aparat la tevi nici macar la aragaz nu verifica daca sunt scapari de gaze desi asa ar trebui iar la centrala iti pun un aparat pe ea si scrie o serie de la centrala atat intra pe avarie si i am schemat au spus ca trebuie sa schimb centrala ca este veche apoi am chemat un o pers autorizata pt a repara centrala nu era de la congaz problema era de la un senzor nu facea tur retur in interiorul centralei asta ca sa vedeti ce meseriasi sunt angajatii congaz concluzia e ca radetul e pe duca dar nici cu congazul nu se merita sa bati palma ca te fraieresc pe fata